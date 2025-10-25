Phú Quốc: Tìm thấy thi thiếu niên 13 tuổi sau 3 ngày mất tích trên biển

Chiều 25.10, một lãnh đạo đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) xác nhận, đã tìm thấy thi thể thiếu niên 13 tuổi trong vụ nghi mất tích khi đi lặn biển. Thi thể của em được người dân phát hiện trôi dạt tại khu phố Bãi Bổn, cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 7 km, sau hơn 3 ngày mất tích.

Hiện địa phương đã cử lực lượng phối hợp với người dân đưa thi thể bé trai về bàn giao cho gia đình mai táng. Đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, theo báo cáo nhanh của cơ quan chức năng, chiều 22.10, em N.V.T. (13 tuổi) theo cậu và một người khác lên ghe đi biển. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, ghe đậu cách bờ chừng 2 km, em T. tự nhảy xuống biển để lặn. Sau 2 phút, thấy có hiện tượng lạ nên cậu ruột T. kiểm tra thì không thấy T. đâu.

ẢNH: C.T.V.

Ngay sau đó, những người trên ghe đã liên lạc cầu cứu lực lượng biên phòng nhờ hỗ trợ. Theo Đồn Biên phòng Xà Lực, đơn vị đã cử lực lượng và tàu chuyên dụng tổ chức tìm kiếm em T. ngay sau khi nhận được tin cầu cứu của gia đình.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng Biên phòng đã phối hợp các lực lượng tại chỗ đưa thi thể nạn nhân về khu cảng Đá Chồng theo ý nguyện gia đình.

Người nhà em T. cho biết, T. vừa mới từ đất liền ra nhà người thân ở Phú Quốc được nửa tháng nay thì xảy ra sự việc đau lòng. Hiện chính quyền địa phương tại Phú Quốc cũng đã cử đại diện đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình đưa thi thể cháu về quê.