Hai người bị sóng cuốn mất tích ở biển Đắk Lắk

Tối 24.10, lãnh đạo UBND xã Xuân Thọ (Đắk Lắk) cho biết địa phương đang phối hợp các lực lượng chức năng tìm kiếm 2 người tắm biển bị sóng cuốn mất tích ở P.Xuân Đài (thuộc TX.Sông Cầu, Phú Yên cũ).

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm 2 em bị sóng cuốn mất tích ở biển Xuân Đài ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 55 cùng ngày, nhóm 5 thanh thiếu niên ở thôn Triều Sơn (xã Xuân Thọ) rủ nhau ra khu vực bãi biển thuộc P.Xuân Đài để tắm. Trong lúc tắm, 2 em N.H.T và N.H.Đ (cùng 17 tuổi) bất ngờ bị sóng cuốn mất tích.

Nhận tin báo, Đồn biên phòng Xuân Đài (Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) phối hợp lực lượng chức năng và người dân địa phương triển khai tìm kiếm các em.

Đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy hai nạn nhân mất tích. Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do biển động, sóng lớn và trời tối nhanh, nhưng các đơn vị cứu hộ vẫn nỗ lực rà soát dọc bờ biển, phối hợp người dân khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân.

Đồn biên phòng Xuân Đài khuyến cáo người dân không tắm biển khi thời tiết xấu để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.