Sạt lở cao tốc Bắc - Nam ở Đắk Lắk: Nguyên nhân, hướng khắc phục trước bão số 12

Ngày 22.10, đơn vị thi công cùng chủ đầu tư xây dựng dự án cao tốc Bắc - Nam, thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh (gọi tắt là cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh) đang khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở. Theo đó, vụ sạt lở cao tốc Bắc - Nam khiến đất đá tràn vào nhà người dân tại xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk (H.Tuy An, Phú Yên cũ).

Vị trí sạt lở nằm ngay sát khu dân cư, khối lượng đất đá lớn, tiềm ẩn nguy cơ tái diễn nếu mưa lớn kéo dài.

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Chỉ huy trưởng Tổng công ty Thăng Long - CTCP, cho biết khu vực san ủi đất chỉ nhằm tạo đường công vụ phục vụ thi công công trình. Thời điểm vừa qua, đơn vị đang lên kế hoạch san gạt, hoàn thiện lại phần đường công vụ thì gặp trận mưa lớn bất thường.

Vị trí sạt lở cao tốc Bắc - Nam, thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh, đất tràn vào nhà dân

ẢNH: HỮU TÚ

Theo ông Đoàn, trước đây khi mưa, lượng nước đổ về khu vực đường công vụ không đáng kể. Tuy nhiên, đợt mưa lớn ngày 16.10 đã làm thay đổi dòng chảy, nước từ khu vực cao đổ về với lưu lượng lớn, gây sạt lở đất tràn vào nhà dân.

Trước đó, UBND xã Tuy An Bắc đã báo cáo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk về vụ đất đá từ công trình cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh sạt lở tràn vào nhà dân rạng sáng 16.10, làm ảnh hưởng đến nhiều hộ ở thôn Long Bình.

"Hiện nay, đơn vị đang khắc phục sự cố, tạo mương nước lớn và dùng bạt để che phủ phần ta luy phía nhà dân. Trước tình hình bão số 12 sắp đổ bộ, gây mưa lớn, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện và đảm bảo an toàn cho những nhà dân cạnh công trình", ông Đoàn cho hay.

Đơn vị thi công trải bạt chống sạt lở ẢNH: HỮU TÚ

Đại diện Ban Quản lý dự án 85, chủ đầu tư cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, cho biết ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị đã tổ chức dọn dẹp, san gạt phần đất tràn vào nhà dân từ ngày 17.10 và hoàn thành công tác khắc phục vào ngày 18.10. "Phương án trước mắt là đào 2 mương nước lớn dẫn dòng về suối gần khu dân cư. Về lâu dài, chúng tôi sẽ xây dựng, lắp đặt tường chắn rọ đá tại khu vực mố cầu – nơi xảy ra sạt lở đất vào nhà dân", đại diện Ban Quản lý dự án 85 nói.

Theo lãnh đạo UBND xã Tuy An Bắc, nguyên nhân ban đầu được xác định là do đơn vị thi công làm đường công vụ xong nhưng chưa thanh thải đất nền, khi gặp mưa lớn nên đất đắp sạt trượt xuống nhà dân.

Ngày 19.10, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 lập tổ phản ứng nhanh 24/7 tại khu vực xã Tuy An Bắc, huy động tối đa nhân lực, máy móc để đào, xúc, vận chuyển đất đá, nạo vét rãnh thoát nước, gia cố ta luy, đặt rọ đá, bê tông rãnh suối tại điểm xung yếu thôn Long Bình.