Quảng Ngãi: 372 điểm có nguy cơ sạt lở

Trước dự báo bão Fengshen (bão số 12) có khả năng gây mưa lớn diện rộng, nguy cơ sạt lở núi tại nhiều khu vực ở tỉnh Quảng Ngãi đang được cảnh báo ở mức cao. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, các địa phương trong vùng nguy cơ đã khẩn trương triển khai phương án ứng phó, sẵn sàng di dời dân khi cần thiết.

33 hộ dân với 128 nhân khẩu sinh sống ngay dưới chân núi Làng Bồ, xã Sơn Hà (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Nỗi lo thường trực dưới chân núi Làng Bồ

Ngày 22.10, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại thôn Làng Bồ, xã Sơn Hà (Quảng Ngãi), 33 hộ dân với 128 nhân khẩu sinh sống ngay dưới chân núi Làng Bồ đang nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa lớn kéo dài. Đây là khu vực được xác định có nguy cơ sạt lở cao trong mùa mưa bão năm nay. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng xuống địa bàn, rà soát tình hình, tuyên truyền và hướng dẫn người dân chuẩn bị sẵn sàng di dời khi có lệnh.

Bà Phan Thị Hồng Sinh, người dân thôn Làng Bồ, chia sẻ: "Cứ đến mùa mưa bão là bà con lo lắm, mưa to là không ai ngủ được. Cứ sợ vết nứt trên núi tràn xuống, lấp đường, lấp nhà".

Cùng chung tâm trạng, bà Bùi Thị Nhị nói: "Mỗi lần có mưa gió, chính quyền tới nhắc nhở thì bà con nghe theo, sẵn sàng di dời để an toàn".

Chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân chuẩn bị sẵn sàng di dời khi có lệnh ẢNH: HẢI PHONG

Theo thống kê, toàn xã Sơn Hà hiện có 7 điểm có nguy cơ sạt lở cao. Chính quyền xã đã bố trí lực lượng theo dõi chặt chẽ các khu vực này, đặc biệt khi có mưa lũ lớn xảy ra, để chủ động ứng phó.

Ông Bùi Văn Ba, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Hà, cho biết chính quyền địa phương đã thành lập đội xung kích gồm lực lượng dân quân, công an, các tổ an ninh trật tự và người dân tại chỗ. Khi cần, lực lượng này sẽ hỗ trợ di dời dân ra khỏi vùng sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con.

Chủ động ứng phó là yếu tố then chốt

Theo thống kê của Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có 372 điểm có nguy cơ sạt lở đồi núi, lũ quét, tập trung tại 67 xã, ảnh hưởng trực tiếp đến 5.630 hộ dân với hơn 21.500 nhân khẩu.

Nhiều nhà dân dưới chân núi Làng Bồ có nguy cơ bị sạt lở ẢNH: HẢI PHONG

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo UBND các xã, phường, đặc khu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, sạt lở đất, triển khai các phương án ứng phó thiên tai đã được phê duyệt. Trong đó, trọng tâm là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân vùng có nguy cơ sạt lở, kịp thời di dời đến nơi an toàn, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, phương tiện, vật tư phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12, công tác rà soát, theo dõi, cảnh báo và di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm đang được các địa phương đặc biệt chú trọng. Việc chủ động ứng phó được xem là yếu tố then chốt để giảm thiểu thiệt hại khi mưa lũ kéo dài.