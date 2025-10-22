Đà Nẵng: Ám ảnh sạt lở cuốn trôi người đã khuất ở Nghĩa trang Hòa Sơn

'Người đã khuất cũng chẳng thể yên'

Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 12 Fengshen gây mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Nghĩa trang Hòa Sơn (P.Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng) xuất hiện dấu hiệu sạt lở nghiêm trọng, đất đá sụt trượt xuống các tuyến đường nội bộ, đe dọa an toàn của hàng trăm nghìn ngôi mộ. Nhiều thân nhân "ăn không ngon, ngủ không yên" vì nỗi sợ mồ mả người thân bị dòng nước cuốn phăng.

Nghĩa trang Hòa Sơn, nơi an nghỉ của hơn 100.000 ngôi mộ, đang đối mặt nguy cơ sạt lở ẢNH: H.Đ

Tại các triền đồi trong khu nghĩa trang rộng hơn 300 ha này, PV Thanh Niên ghi nhận nhiều vết nứt dài hàng chục mét xuất hiện sau những ngày mưa lớn. Nước mưa chảy xiết tạo thành các rãnh sâu khoét vào nền đất, kéo theo bùn đất đổ xuống đường nội bộ. Ở các tuyến số 3, số 5, số 7, số 8, bùn phủ kín lối đi.

Nước mưa chảy xiết khoét sâu vào sườn đồi, kéo theo bùn đất tràn xuống khu vực mộ phần ẢNH: H.Đ

Đứng lặng bên phần mộ của chồng, bà Hoàng Thị Hồng (trú P.Thanh Khê) nghẹn giọng kể, từ khi nghe tin mưa lớn kéo dài, bà Hồng "thức trắng đêm không dám ngủ". Hình ảnh lũ quét năm 2022 vẫn còn in hằn trong tâm trí bà, khi hàng trăm ngôi mộ bị nước cuốn trôi, xương cốt lẫn lộn sau dòng bùn dữ.

"Những người đã về bên kia thế giới cũng chẳng thể an yên khi lũ cứ chờ chực trên đồi. Chỉ khi nào xây được bờ kè kiên cố, thân nhân chúng tôi mới yên lòng được", bà Hồng xúc động.

Hiện trường ngổn ngang sau khi đất đá bị dòng nước lũ cuốn tràn từ triền đồi xuống khu vực nghĩa trang ẢNH: H.Đ

Từ TP.HCM, ông Đinh Tám (quê Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cũng thấp thỏm từng giờ khi nghe dự báo mưa lớn có thể lặp lại như năm 2022.

"Thương phận người chết rồi mà vẫn không được yên nghỉ, sợ một ngày mồ mả bị cuốn phăng, xương cốt trộn lẫn… Nghĩ đến đã thấy chạnh lòng", ông Tám chia sẻ qua điện thoại với phóng viên.

Người sống bất an, người đã khuất chưa yên nghỉ

Không chỉ lo sạt lở cuốn trôi mộ phần, người dân còn bất an vì hệ thống đường nội bộ tại nghĩa trang đã xuống cấp, bị bùn đất lấp kín sau mưa lớn.

Anh Xuân Sơn (trú P.An Khê) cho hay tình trạng sạt lở ở Nghĩa trang Hòa Sơn đã diễn ra nhiều năm. Sau mỗi trận mưa lớn, đường đi vào các khu mộ bị đất đá chặn kín. "Rất mong chính quyền sớm làm kè chống sạt lở và nâng cấp hạ tầng để bảo đảm an toàn", anh nói.

Nước chảy siết cuốn trôi đất đá tạo thành suối, uy hiếp mộ phần ẢNH: H.Đ

Theo ông Đặng Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND P.Hòa Khánh, khu vực nghĩa trang nằm trên vùng đồi núi rộng hơn 300 ha với hơn 100.000 ngôi mộ, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất lớn khi mưa kéo dài.

"Địa phương đã huy động lực lượng công an, quân đội phối hợp Ban Quản lý nghĩa trang ứng phó thiên tai, khảo sát các điểm sạt lở, dọn dẹp đất đá và cảnh báo nguy cơ cho người dân", ông Tuấn thông tin.

Các tuyến đường nội bộ bị bùn đất phủ kín, gây khó khăn cho việc di chuyển và thăm viếng mộ ẢNH: H.Đ

Rút kinh nghiệm từ sự cố đau lòng năm 2022, Ban Quản lý Nghĩa trang Hòa Sơn đã tăng cường tuần tra, kiểm tra và đánh dấu các vị trí có nguy cơ sạt lở trên bản đồ để theo dõi chặt chẽ. Sau mỗi đợt mưa, các điểm này đều được kiểm tra lại để đánh giá biến động địa chất và có phương án xử lý kịp thời.

Ngoài ra, địa phương cũng đề xuất chính quyền TP.Đà Nẵng và các sở, ngành liên quan chuyển đổi cơ cấu cây trồng quanh khu vực nghĩa trang.

"Hiện người dân trồng nhiều cây keo, đây là loại cây có rễ nông dễ gây sạt lở. Chúng tôi kiến nghị chuyển sang cây gỗ lớn, cây lâu năm để giữ đất, hạn chế nguy cơ trượt lở và phát triển kinh tế lâm nghiệp lâu dài", ông Tuấn nói.