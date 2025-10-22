Đêm tháo chạy dưới chân cao tốc Bắc - Nam: Dân hốt hoảng vì đất đá sạt lở

"Chịu trận" sạt lở suốt nhiều tháng qua

Anh Phạm Phú Hào (39 tuổi), ở thôn Long Bình (xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk) ngay dưới công trình cao tốc Bắc - Nam, thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh (gọi tắt cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh) vẫn còn bàng hoàng kể lại vụ sạt lở vào rạng sáng 16.10.

Đất đá từ công trường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh sạt lở xuống nhà anh Phạm Phú Hào, lên hơn 1 m tường ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

"Khoảng 2-3 giờ sáng hôm ấy (ngày 16.10), khi tôi cùng con trai đang ngủ thì nghe tiếng nước chảy ào ạt xuống nhà, tiếng đá va đập vào nhà khiến tôi tỉnh giấc. Thấy đất đá sạt xuống nhà, tôi liền đóng khóa trái các cửa chặn đất đá tràn vào nhà rồi dẫn theo con trai tháo chạy. Nước tràn xuống làm hư hỏng đồ đạc, nhà tôi không còn nơi nào khác để đi nên đành ở đây chịu trận", anh Hào kể lại.

Anh Hào cũng cho biết, trước đó vào rạng sáng 11.5, sau một cơn mưa lớn đất đá từ công trường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh sạt xuống nhà anh cùng 2 hộ dân bên cạnh khiến mọi người phải tháo chạy ngay trong đêm. Riêng phần chái sau nhà bị đất đá nuốt chửng, phả lấp.

Đất đá sạt lở rạng sáng 16.10, nuốt chửng phần chái nhà sau của anh Phạm Phú Hào ẢNH: NVCC

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền TT.Chí Thạnh, H.Tuy An (cũ) nay là xã Tuy An Bắc cùng chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án cao tốc có mặt để khắc phục sự cố. Tuy nhiên, sau 5 tháng tình trạng này lại tiếp tục tái diễn khiến người dân lo sợ xin di dời đến nơi an toàn.

"Đây không phải lần đầu tiên tình trạng này xảy ra, tôi và các hộ dân khác đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương cho chúng tôi được di dời đến nơi an toàn nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Mùa mưa bão cận kề, tính mạng và tài sản của gia đình tôi đang bị uy hiếp nghiêm trọng", anh Hào nói.

Vị trí thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh khiến đất đá sạt xuống nhà anh Hào cùng 2 hộ dân khác tại thôn Long Bình ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Cùng cảnh ngộ, từ năm 2023 đến nay, gia đình ông Phạm Ngọc Phi (50 tuổi, ở thôn Long Bình) đã đối diện với 6 lần đất đá sạt lở đất đá từ công trường cao tốc đổ xuống. Những lần tháo chạy trong đêm khiến gia đình ông không còn dám ở trong chính căn nhà của mình.

"Từ năm 2023 đến nay đã có 6 lần sạt lở đất đá tràn xuống nhà tôi. Trước đó, vào rạng sáng 11.5, gia đình tôi đã phải tháo chạy vì mưa lớn khiến đất đá từ công trường cao tốc tràn vào nhà. Mỗi lần như vậy, địa phương và nhà thầu chỉ khắc phục bằng cách san gạt đất đá tạm thời. Quá lo ngại, tôi đã nhiều lần kiến nghị TT.Chí Thạnh (cũ) xin được di dời, hỗ trợ tái định cư hoặc có biện pháp ngăn chặn để đảm bảo an toàn cho người dân nhưng vẫn chưa thấy gì", ông Phi cho biết.

Theo ghi nhận, đường công vụ phục vụ cao tốc cách nhà dân chỉ tầm 150 m, cao hơn nền nhà dân rất nhiều nên khi mưa lớn, đất đá xuống nhà cửa, vườn tược, gây bùn đọng bùn đất hàng chục cm, nhiều nhà dân bị bùn đất tràn vào.

Ông Phạm Ngọc Phi dọn dẹp đất bùn từ công trường cao tốc tràn vào nhà vào rạng sáng sáng 16.10 ẢNH: NVCC

Đề nghị khắc phục thiệt hại cho người dân

Ngày 19.10, UBND xã Tuy An Bắc đã có báo cáo gửi Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk về tình hình sạt lở đất đá từ công trường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh xuống nhà dân vào rạng sáng 16.10, làm ảnh hưởng đến nhà, tài sản của các hộ dân, dọc hai bên công trường cao tốc Bắc - Nam.

Cụ thể tại thôn Long Bình, phía sau Trường THCS Võ Trứ có 4 hộ dân bị sạt lở đất đá, ngập úng vào nhà gồm: Phạm Ngọc Cường, Phạm Phú Hào, Phạm Ngọc Phi và Nguyễn Trúc Phương.

Công trình cao tốc Bắc - Nam đoạn qua thôn Long Bình, xã Tuy An Bắc chỉ cách nhà dân tầm 150 m ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Theo lãnh đạo UBND xã Tuy An Bắc nguyên nhân gây ra tình trạng này là do các đơn vị thi công làm đường công vụ sau khi làm xong không thanh thải đất nền đường, nên khi mưa khối lượng đất đắp đường công vụ sạt trượt xuống nhà dân.

Lãnh đạo UBND xã Tuy An Bắc cho biết địa phương đã có văn bản kiến nghị lên Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị thi công khảo sát, hỗ trợ khắc phục thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng của đợt mưa lớn vừa qua.

Ngày 19.10, Sở Xây dựng có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 lập tổ phản ứng nhanh 24/7 tại khu vực xã Tuy An Bắc, huy động tối đa nhân lực, máy móc để đào, xúc, vận chuyển đất đá, nạo vét rãnh thoát nước, mương tạm, gia cố taluy, đặt rọ đá, bê tông rãnh suối tại điểm xung yếu thôn Long Bình.

Đại diện Ban Quản lý dự án 85, chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam, thành phần Quy Nhơn -Chí Thạnh cho biết hiện đơn vị thi công đã khắc phục cơ bản, cho xe múc đến dọn, san gạt, xúc phần đất đá sạt lở xuống nhà dân tại thôn Long Bình.

Theo hợp đồng, Ban Quản lý dự án 85 phải hoàn thành dự án trước ngày 19.12, sau khi kết thúc dự án, nhà thầu thiết kế thêm hàng rào bằng rọ đá chạy dọc ranh giải phóng mặt bằng. Để ngăn chặn đất đá đổ xuống, nhà thầu sẽ nắn dòng chảy nước mưa về cống thoát nước địa phương không chảy trực tiếp vào nhà dân.