Gia Lai: Sạt lở diễn biến phức tạp, di dời gấp nhiều hộ dân

Ngày 21.10 UBND xã Ia Ly (Gia Lai) cho biết đã huy động lực lượng giúp 5 hộ dân di dời khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm đến tính mạng, tài sản ở khu vực tuyến đường vào Trạm OPY 500kV (do Công ty Thủy điện Ia Ly quản lý, vận hành).

Hiện nay, khu vực này đất vẫn tiếp tục sạt xuống, có thể sạt lở bất cứ lúc nào, rất nguy hiểm, nên chính quyền xã đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để di dời tài sản giúp người dân đến nơi an toàn.

Người dân và tài sản được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm ẢNH: CTV

Những hộ dân này đã xây nhà, sống trong khu vực sạt lở này từ nhiều năm qua, sẽ được hỗ trợ thuê nhà ở chờ xã có cách xử lý phù hợp.

Ông Rơ Châm Tâm, Phó chủ tịch UBND xã Ia Ly (Gia Lai) cho biết: "Trước mắt là di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản của người dân. Hiện tình trạng sụt lún đang diễn biến phức tạp, có khả năng mở rộng. Chúng tôi đã báo cáo vụ việc lên cấp trên để có hướng xử lý lâu dài".

Trước đó, như Thanh Niên thông tin, tuyến đường vào Trạm OPY 500kV đang xảy ra sụt lún và sạt lở phức tạp. Nguy cơ sạt lở toàn bộ mặt và nền đường ở vị trí đầu tuyến (Km0+000), giáp ngã 3 đường Lê Hồng Phong với Phạm Văn Đồng (Km0+400) là rất cao.

Hiện đoạn sạt lở kéo dài khoảng 500 m, trong đó nhiều vị trí đã bị sụt lún sâu, nền đường trượt xuống ta luy âm, xâm lấn vào lòng đường và nhà dân hết sức nguy hiểm.