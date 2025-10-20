Sụt lún nghiêm trọng gần thủy điện Ia Ly, 6 hộ dân trong vùng nguy hiểm

Ngày 20.10, UBND xã Ia Ly (Gia Lai) cho biết tình trạng sụt lún, sạt lở nghiêm trọng đang xảy ra trên đoạn đường dẫn vào Trạm OPY 500kV (Nhà máy thủy điện Ia Ly). Chính quyền địa phương đã lập hàng rào cảnh báo, cấm hoàn toàn người và phương tiện lưu thông qua đoạn này để tránh nguy hiểm.

Tình trạng sạt lở, sụt lún kéo dài hàng trăm mét ẢNH: CTV

Theo báo cáo của UBND xã Ia Ly, tuyến đường vào Trạm OPY 500kV (do Công ty Thủy điện Ia Ly quản lý, vận hành) đang xảy ra sụt lún và sạt lở phức tạp. Nguy cơ sạt lở toàn bộ mặt và nền đường ở vị trí đầu tuyến (km0+000), giáp ngã 3 đường Lê Hồng Phong với Phạm Văn Đồng đến khoảng km0+400, là rất cao.

Hiện đoạn sạt lở kéo dài khoảng 500 m, trong đó nhiều vị trí đã bị sụt lún sâu, nền đường trượt xuống ta luy âm, ăn lấn vào lòng đường khiến việc đi lại trở nên hết sức nguy hiểm.

Từ sáng 16.10, UBND xã Ia Ly phối hợp với Công ty Thủy điện Ia Ly đã giăng dây, cắm biển cảnh báo và cấm người, phương tiện lưu thông qua tuyến đường này.

Ông Rơ Châm Tâm, Phó chủ tịch UBND xã Ia Ly, cho biết: "Chúng tôi đã tuyên truyền, vận động người dân tuyệt đối không đi qua đoạn đường bị sụt lún, đồng thời hướng dẫn người dân đi theo đường làng Mun để bảo đảm an toàn. Lực lượng chuyên môn của xã được phân công thường xuyên kiểm tra, theo dõi, cập nhật tình hình và thông báo rộng rãi cho người dân biết để chủ động phòng tránh".

Đường vào Trạm OPY 500kV đã bị sạt lở nghiêm trọng, không thể lưu thông

ẢNH: CTV

Trước diễn biến phức tạp của sụt lún, UBND xã Ia Ly đã đề nghị Công ty Thủy điện Ia Ly khẩn trương báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sớm có giải pháp xử lý phù hợp nhằm bảo đảm việc đi lại, vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng Trạm OPY 500kV, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống của người dân địa phương.

Theo thống kê của UBND xã Ia Ly, khu vực sụt lún và sạt lở có 6 hộ dân sinh sống trong vùng nguy cơ cao. Trong đó, 1 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp khi nền nhà bị sụt lún, không thể ở, đã được địa phương hỗ trợ kinh phí thuê nhà tạm. 5 hộ còn lại đang được vận động di dời, đồng thời chính quyền hỗ trợ chỗ ở tạm thời.

Về lâu dài, xã Ia Ly đang xin ý kiến cấp trên để bố trí đất tái định cư cho các hộ dân trong vùng sụt lún nguy hiểm, bảo đảm an toàn sinh kế và ổn định cuộc sống.

Cơ quan chức năng đang tìm nguyên nhân sụt lún, sạt lở trên tuyến đường vào Trạm OPY 500kV ẢNH: CTV

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 20.10, ông Đoàn Tiến Cường, Giám đốc Công ty Thủy điện Ia Ly, cho biết: "Vụ việc này có thể liên quan đến hiện tượng đứt gãy địa tầng, nên chưa thể khẳng định nguyên nhân cụ thể. Ngay sau khi phát hiện sụt lún, chúng tôi đã báo cáo EVN và phối hợp với xã Ia Ly theo dõi, khoanh vùng nguy hiểm. Hiện cán bộ, công nhân của nhà máy buộc phải đi đường vòng để tránh rủi ro".

Tình trạng sụt lún trên tuyến đường vào Nhà máy thủy điện Ia Ly đang tiếp tục được các cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi vào khu vực cảnh báo nguy hiểm để bảo đảm an toàn.