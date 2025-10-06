Hố sụt lún không đáy xuất hiện sau bão tại Tuyên Quang

Ông Nguyễn Văn Đỉnh, Chủ tịch UBND xã Ngọc Long cho biết, sáng sớm hôm nay 6.10, tại thôn Bản Rắn bất ngờ xuất hiện một hố sụt lún lớn trên ruộng của gia đình ông Nguyễn Đức Thăng.

Hiện lực lượng chức năng chưa xác định được độ sâu cụ thể của hố ẢNH: ĐỖ TÚ

Ngay sau khi xuất hiện hố sụt, cán bộ và lực lượng chức năng xã Ngọc Long đã đến kiểm tra thực tế hiện trường. Bước đầu xác định, hố sụt rộng khoảng 100 m2, sâu từ mặt tới chỗ có nước khoảng 10 m và chưa xác định độ sâu cụ thể của hố.

Hố sụt cách khu dân cư khoảng 50 m và xuất hiện sau khi gia đình ông Nguyễn Đức Thăng đã thu hoạch lúa, nên không xảy ra thiệt hại về người và tài sản.

Trước sự xuất hiện của hố sụt ngay sau cơn bão số 10, xã Ngọc Long đã nhanh chóng chỉ đạo giăng dây xung quanh và cảnh báo người dân không được lại gần để đảm bảo an toàn.

Hình ảnh hố sụt lún tại xã Ngọc Long sáng 6.10

Đồng thời, UBND xã Ngọc Long cũng đã báo cáo đề xuất với tỉnh, các ngành chức năng cử lực lượng hỗ trợ đánh giá hiện tượng hố sụt, mức độ nguy hiểm của hố để có hướng khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân.

Trước đó, bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho nhiều khu vực tại tỉnh Tuyên Quang. Từ đêm 30.9 đến sáng 1.10, Tuyên Quang ghi nhận nhiều đợt mưa lớn. Lượng nước đổ về nhanh khiến mực nước sông Lô, sông Gâm dâng cao kỷ lục, gây ngập úng trên diện rộng. Toàn tỉnh có 41 xã, phường bị ngập sâu từ 1 - 3 m, nhiều nơi trên 4 m.

