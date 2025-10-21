Quảng Ngãi: Nứt núi Gò Oát, di dời khẩn cấp 61 hộ dân

Chiều 21.10, ông Phạm Văn Rạch, Phó chủ tịch UBND xã Ba Vinh cho biết, chính quyền địa phương đã hoàn tất việc di dời khẩn cấp 61 hộ dân với 216 nhân khẩu ở thôn Ba Lang đến nhà văn hóa thôn Nước Sung (cũ) và nhà văn hóa thôn Hóc Đô, sau khi phát hiện vết nứt lớn dưới chân núi Gò Oát cách khu dân cư khoảng 1,2 km.

Các hộ dân ở thôn Ba Lang (xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi) được di dời đến nơi an toàn ẢNH: CẨM ÁI

Theo ông Rạch, qua kiểm tra thực tế, UBND xã Ba Vinh xác định có 2 điểm nguy cơ sạt lở cao tại khu vực chân núi Gò Oát. Trong đó, 1 điểm xuất hiện vết nứt đất ngang sườn núi dài khoảng 50 m, rộng 0,6 m, sâu từ 0,5 - 1 m, độ dốc khoảng 45% và có chiều hướng tiếp tục mở rộng. Điểm còn lại ghi nhận nhiều mạch nước ngầm chảy ra bất thường khi có mưa lớn.

Khu vực xung quanh vết nứt có nhiều tảng đá lớn nằm rải rác, tiềm ẩn nguy cơ đất đá sạt tràn xuống khu dân cư bất cứ lúc nào nếu mưa tiếp tục kéo dài.

"Chúng tôi đã chủ động di dời toàn bộ hộ dân đến nơi an toàn, đồng thời bố trí lực lượng túc trực theo dõi 24/24 để kịp thời ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra", ông Rạch nói.

Lực lượng bộ đội, dân quân hỗ trợ người dân di dời ẢNH: CẨM ÁI

UBND xã Ba Vinh cũng đã kiến nghị các sở, ngành liên quan sớm khảo sát, đánh giá và triển khai phương án xử lý, khắc phục vết nứt, đồng thời đề xuất bố trí kinh phí xây dựng khu tái định cư lâu dài cho các hộ dân vùng nguy hiểm nhằm ổn định cuộc sống sau này.

Trước tình hình thời tiết phức tạp, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã ký công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó bão Fengshen (bão số 12) sẽ gây mưa lớn, ngập lụt và sạt lở.

Theo công điện, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ động sơ tán dân khỏi vùng ven sông, vùng trũng và khu vực có nguy cơ sạt lở cao như núi Gò Oát (Ba Vinh), thôn Róok Mẹt (Đăk Plô) và thôn Trà Linh (Tây Trà Bồng).