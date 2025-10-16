Lâm Đồng: Dự án khu dân cư chậm tiến độ 12 năm, sai phạm chồng sai phạm

Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư A3 (xã Chí Công cũ, nay là xã Phan Rí Cửa, Lâm Đồng) được kỳ vọng tạo khu dân cư mới, tái định cư cho các hộ dân bị xói lở ven biển, đồng thời chỉnh trang đô thị và phát triển quỹ đất.

Dự án do Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Bình Thuận cũ (nay là Lâm Đồng) làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư hơn 46,3 tỉ đồng, diện tích 15,1 ha, gồm 390 lô đất. Thời gian thực hiện 4 năm, kể từ tháng 1.2009. Thế nhưng đến nay, sau 16 năm, công trình vẫn chưa hoàn thiện, Thanh tra tỉnh kết luận chậm tiến độ tới 12 năm, phát sinh hàng loạt sai phạm trong quản lý, điều hành và sử dụng vốn.

Theo Quyết định thanh tra số 247/QĐ-TTr ngày 30.7.2025 của Thanh tra Lâm Đồng, đến thời điểm thanh tra, dự án đã giải ngân hơn 23,6 tỉ đồng, hoàn thành phần lớn hạ tầng kỹ thuật, bố trí tái định cư cho 31 hộ dân.

Tuy nhiên, việc quản lý tài chính và tổ chức thực hiện bộc lộ nhiều sai phạm nghiêm trọng. Thanh tra phát hiện chủ đầu tư đã nghiệm thu khống khối lượng thi công hơn 1,14 tỉ đồng; chưa thu hồi số tiền tạm ứng 1,69 tỉ đồng; để 2 hộ dân lấn chiếm đất dự án và xã chưa bàn giao 8.524,5 m² mặt bằng.

Đặc biệt, dự án vi phạm quy định đấu thầu khi chỉ định thầu trái phép gói đo đạc, không làm thủ tục gia hạn đầu tư, dù chậm tiến độ tới hơn một thập kỷ qua.

Đến thời điểm thanh tra, chủ đầu tư đã giải ngân hơn 23,6 tỉ đồng cho dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư A3 ẢNH: H.L

Theo kết luận thanh tra, Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Bình Thuận (cũ) thiếu quyết liệt trong điều hành, buông lỏng công tác thanh quyết toán và quản lý tạm ứng vốn.

Chi cục Phát triển nông thôn (trực thuộc Sở NN-PTNT Bình Thuận cũ) vi phạm quy trình đấu thầu theo Nghị định 58/NĐ-CP. Còn UBND xã Chí Công (cũ) buông lỏng quản lý đất đai, để xảy ra lấn chiếm, không đảm bảo tính pháp lý trong hồ sơ thu hồi, bồi thường. UBND H.Tuy Phong (cũ), Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND xã Chí Công chưa thể hiện quyết tâm trong giải phóng mặt bằng, thiếu minh bạch và chậm trễ trong xử lý hồ sơ.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định trách nhiệm của những sai phạm trên thuộc về Chủ tịch UBND H.Tuy Phong (các thời kỳ), UBND xã Chí Công, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh cùng các đơn vị tư vấn, thi công, giám sát.

Từ kết quả trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo khắc phục toàn diện, sớm hoàn thiện dự án. Cụ thể, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp UBND xã Phan Rí Cửa giải quyết dứt điểm việc bồi thường, thu hồi đất hộ bà T.T.N.C; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cán bộ phụ trách giai đoạn 2010 - 2025.

Sở Nội vụ tỉnh được giao tham mưu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm lãnh đạo UBND H.Tuy Phong (các thời kỳ), UBND xã Chí Công cũ, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi cục Phát triển nông thôn và Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh qua các thời kỳ.

Sau nhiều năm triển khai, dự án nhà ở xã hội vẫn dang dở

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, dù đã được triển khai nhiều năm (từ năm 2018) nhưng dự án Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở xã hội tại xã Tiến Lợi (thuộc TP.Phan Thiết cũ, nay thuộc xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) vẫn dở dang, gây lãng phí nghiêm trọng.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định, sai phạm lớn nhất của dự án là chưa xác định được giá đất cụ thể để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, dẫn đến toàn bộ quá trình giải phóng mặt bằng bị tê liệt.

Nhà điều hành của dự án Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở xã hội tại xã Tiến Lợi ẢNH: H.L

Dù vốn đầu tư hơn 51 tỉ đồng đã bố trí nhưng do Sở TN-MT Bình Thuận (cũ), Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND TP.Phan Thiết (cũ) chậm trễ hướng dẫn, dự án không có cơ sở pháp lý để chi trả bồi thường.

Đến cuối năm 2023, công trình buộc dừng thi công, nhiều hạng mục xuống cấp, nguy cơ thất thoát ngân sách.

Thanh tra kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo sớm xác định giá đất, đồng thời xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm kéo dài, làm đình trệ một dự án phục vụ an sinh xã hội quan trọng.