Chưa khắc phục xong 5,7 ha đất 'dôi dư' tại dự án Summerland

Thực hiện Thông báo kết luận số 837 ngày 27.11.2024 của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, ngày 16.5.2025 UBND tỉnh Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) đã ban hành Kế hoạch số 312 về việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm. Trong đó, khắc phục sai phạm tại dự án Khu đô thị - dịch vụ - du lịch Summerland, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết (nay là P.Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng; Công ty TNHH đầu tư Hưng Lộc Phát làm chủ đầu tư) do diện tích dự án được nâng từ 258.353,8 m² lên 315.344,5 m² dẫn đến thay đổi cơ cấu sử dụng đất thương phẩm từ 103.341,5 m² lên 160.289,6 m², chênh gần 56.948 m² (tức gần 5,7 ha).
Sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) được cơ quan chuyên môn tham mưu 2 phương án xử lý. Phương án thứ nhất là tính tiền sử dụng đất đối với phần diện tích tăng thêm (tức hợp thức hóa phần đất "dôi dư" 5,7 ha). Phương án thứ hai là điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết, trả dự án về đúng diện tích mà doanh nghiệp này trúng đấu giá, tức 103.341,5 m² đất thương phẩm.
Tuy được đề xuất 2 phương án, nhưng Sở TN-MT Bình Thuận (cũ) đã tham mưu UBND tỉnh chọn phương án 2 (Công văn số 79 ngày 16.6.2025), tức điều chỉnh lại quy hoạch cho đúng diện tích đã trúng đấu giá. Sau đó, UBND tỉnh giao UBND TP.Phan Thiết (nay là UBND P.Phú Thủy) phối hợp các sở chuyên môn thẩm định, điều chỉnh hoặc hủy bỏ bản quy hoạch chi tiết trước đây - bản quy hoạch đã "tăng thêm" cho dự án Summerland gần 5,7 ha đất thương phẩm.
Trong khi đó, chủ đầu tư nêu quan điểm, diện tích đất này (5,7 ha) được dùng để xây dựng hạ tầng giao thông nội bộ của dự án, sử dụng cho mục đích chung. Do vậy, ngày 23.4.2025, Công ty TNHH đầu tư Hưng Lộc Phát có công văn gửi cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận cũ xin "trả lại" hệ thống giao thông nội bộ trong dự án cho UBND TP.Phan Thiết quản lý, tương ứng với diện tích đất thương phẩm đã giao vượt cho doanh nghiệp.
Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Sở NN-MT Lâm Đồng cho biết, đến thời điểm sau sáp nhập tỉnh (ngày 1.7.2025 - PV), việc phê duyệt lại quy hoạch vẫn chưa được Sở Xây dựng (cũ) và UBND TP.Phan Thiết (cũ) thực hiện. "Sau khi sáp nhập, việc điều chỉnh quy hoạch, thu hồi diện tích "tăng thêm" được lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho Sở NN-MT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và UBND P.Phú Thủy tiến hành rà soát lại và khẩn trương khắc phục theo nội dung kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã nêu. Tinh thần của tỉnh chỉ đạo là phải làm nhanh chóng, làm quyết liệt, do vậy các sở, ngành liên quan đang phối hợp với địa phương phê duyệt lại quy hoạch 1/500", vị lãnh đạo này cho biết.
Dự án Khu đô thị - dịch vụ - du lịch Summerland được UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận đầu tư năm 2019. Dự án nằm ở vị trí đắc địa là đầu đường Võ Nguyên Giáp (đường 706B) của P.Phú Thủy nối với Mũi Né. Dự án có vốn đầu tư hơn 4.900 tỉ đồng, với quy mô 307 căn nhà mặt phố; 205 căn nhà thương mại biển, 62 căn biệt thự, xen kẽ còn có 2.155 căn hộ, 1 khách sạn 5 sao; được chủ đầu tư quảng cáo là tổ hợp dịch vụ, thương mại, du lịch tầm cỡ. Hiện dự án đã xây dựng hàng trăm căn hộ, biệt thự trên diện tích đất thương phẩm, hoàn thành hạ tầng giao thông nội bộ.
Trước khi sáp nhập với tỉnh Lâm Đồng, Chánh thanh tra tỉnh Bình Thuận (cũ) đã có quyết định thành lập đoàn thanh tra, tiến hành thanh tra toàn diện quá trình thực hiện thủ tục đầu tư, triển khai dự án này. Tuy nhiên, đến nay kết luận thanh tra của dự án vẫn chưa được công bố.
