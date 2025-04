Chủ tịch tỉnh Bình Thuận: Việc của dân dù nhỏ nhất cũng phải tiếp nhận, giải quyết

Sáng 3.4, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ ra quân trấn áp tội phạm đợt cao điểm 30.4 và 1.5 trên địa bàn.



Phát biểu tại lễ ra quân, đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận khẳng định, đợt cao điểm này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu toàn thể cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo đại tá Lê Quang Nhân, sau đúng 1 tháng không tổ chức công an cấp huyện, lực lượng công an tỉnh và đặc biệt là công an xã đã không ngừng nỗ lực, đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu chủ động, triệt phá các loại tội phạm trong mọi tình huống ẢNH: QUỐC HANH

Để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp cao điểm 30.4 và 1.5, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu toàn lực lượng công an tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

"Trong đó, đặc biệt chú ý đến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; triệt phá các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, buôn bán và sử dụng ma túy, tội phạm công nghệ cao, không để hình thành điểm nóng về ma túy ở khu dân cư", đại tá Lê Quang Nhân nhấn mạnh,

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện nghiêm điều lệnh công an nhân dân. Công an tỉnh kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm như hành vi bao che, làm ngơ để tội phạm hoạt động.

Tập trung triệt phá các loại tội phạm 'truyền thống, hiện đại'

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đỗ Hữu Huy khẳng định, thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian qua, có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng công an.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đỗ Hữu Huy khẳng định vai trò của lực lượng công an trong phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội tại địa phương ẢNH: QUỐC HANH

Ông Đỗ Hữu Huy cho biết, tốc độ phát triển kinh tế tỉnh nhà trong 3 tháng đầu năm 2025 đạt được những con số tích cực.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 3.019 tỉ đồng, đạt 29,02% kế hoạch năm. Toàn ngành du lịch đón hơn 2,6 triệu lượt du khách.

Tuy nhiên, ông Huy dự báo trong thời gian tới tình hình an ninh trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là sự dịch chuyển của tội phạm từ truyền thống sang sử dụng công nghệ cao. Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu toàn lực lượng công an phải làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho các cấp ủy trong bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn sự bình an cho nhân dân.

Bên cạnh đó, cần triển khai quyết liệt, động bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; kiên quyết không để xảy ra tình trạng đua xe, lạng lách, đánh võng, quyết tâm kiềm chế tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu lực lượng công an chuyển đổi mạnh mẽ trạng thái các mặt công tác của lực lượng từ "truyền thống" sang "hiện đại"; ứng dụng công nghệ, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong công tác phòng, chống tội phạm.

Công an tỉnh Bình Thuận ra quân quyết tâm triệt phá các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong đợt cao điểm lễ 30.4 và 1.5 ẢNH: QH

"Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến tích cực về ý thức, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm, thiếu tinh thần trách nhiệm, theo đúng tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Bên cạnh đó, cần tập trung sắp xếp, kiện toàn ổn định tổ chức bộ máy theo mô hình mới; trong đó, phải xây dựng lực lượng công an xã thực sự gần dân, sát dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, mọi việc trong dân dù là nhỏ nhất cũng phải được tiếp nhận và kịp thời giải quyết", Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.