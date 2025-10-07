Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Lãnh đạo Hà Nội, Sở NN-MT thị sát điểm ngập úng do hoàn lưu bão Matmo

Nguồn: Trung tâm Khuyến nông Hà Nội
07/10/2025 13:00 GMT+7

Sáng 7.10, lãnh đạo UBND TP.Hà Nội cùng các sở, ngành đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão Matmo (bão số 11) tại nhiều khu vực trọng điểm, xung yếu, ngập úng trên địa bàn.

- Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền kiểm tra điểm ngập trên địa bàn P.Xuân Phương

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Thị sát và kiểm tra thực địa tại P.Xuân Phương, trạm bơm Cầu Ngà và P.Tây Mỗ, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã chỉ đạo các đơn vị vận hành tối đa công suất bơm, chủ động tiêu thoát nước, không để ngập kéo dài gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đặc biệt, Giám đốc Sở NN-MT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại đã trực tiếp kiểm tra tuyến đê hữu Cầu tại Km25+850. Đây là khu vực được xác định là trọng điểm xung yếu cấp thành phố.

Tại hiện trường, ông Đại đã chỉ đạo lực lượng chức năng túc trực 24/24 giờ, theo dõi sát mực nước và kịp thời ứng phó nếu có tình huống bất thường xảy ra.

- Ảnh 2.

Giám đốc Sở NN-MT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại đã trực tiếp kiểm tra tuyến đê hữu Cầu tại Km25+850

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo, từ đêm 6.10 đến trưa 7.10, Hà Nội có mưa rất to trên diện rộng, lượng mưa phổ biến 100 - 180 mm, cục bộ tại Hải Bối 348,8 mm, Ô Chợ Dừa 334,8 mm, Đại Mỗ 257,5 mm.

Mực nước sông Nhuệ tại cống Hà Đông lên tới 5,76 m, sông Tô Lịch tại Hoàng Quốc Việt 5,38 m, hồ Tây 6,11 m.

Tính đến 10 giờ cùng ngày, trên địa bàn vẫn còn khoảng hơn 120 điểm ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến phố như Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà, Lê Đức Thọ, Dương Đình Nghệ, Quan Nhân, Quang Trung (Hà Đông) và khu vực gầm cầu Thiên Đức (Long Biên)… Trong đó có 29 điểm ngập úng, phương tiện giao thông không thể di chuyển.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đang vận hành toàn bộ 20/20 máy bơm tại trạm Yên Sở cùng nhiều trạm bơm khác, mở cửa phai các hồ điều hòa, bố trí lực lượng ứng trực và xử lý kịp thời các điểm ngập để hạ mực nước, đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước toàn thành phố.

Trước đó, tại cuộc họp với các sở, ngành, xã, phường để ứng phó với bão Matmo, Giám đốc Sở NN-MT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết thành phố và 100% các xã, phường đã thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Về lực lượng, vật tư, phương tiện, quân đội, công an gần 17.000 người, 2.159 phương tiện đã sẵn sàng; công ty thoát nước 2.400 người, 200 phương tiện, thiết bị; công ty cây xanh 1.000 người, 352 phương tiện, thiết bị.

Kết luận buổi họp, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu đơn vị liên quan khi ứng phó với bão Matmo cần linh hoạt trong các tình huống để đưa ra giải pháp ứng phó an toàn, hiệu quả nhất, tránh xáo trộn cuộc sống của nhân dân.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

