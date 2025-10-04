Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Khánh Hòa: Dự án Trường cao đẳng nghề Nha Trang vướng nhiều vi phạm

Hiền Lương
Hiền Lương
04/10/2025 11:57 GMT+7

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết luận thanh tra liên quan đến hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) dự án Trường Cao đẳng nghề Nha Trang (nay là Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Nha Trang), chỉ rõ hàng loạt vi phạm trong quá trình triển khai và thanh toán dự án.

Theo hồ sơ, năm 2014, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng dân dụng làm chủ đầu tư dự án Trường Cao đẳng nghề Nha Trang. Công ty CP Vinaminco Khánh Hòa là doanh nghiệp được chọn thực hiện dự án này tại xã Phước Đồng, TP.Nha Trang (nay là P.Nam Nha Trang), với diện tích hơn 7,4 ha, tổng vốn đầu tư gần 296 tỉ đồng. Công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 5.2018.

Đổi lại, doanh nghiệp được thanh toán bằng quỹ "đất vàng" rộng 27.000 m² tại số 32 Trần Phú - khu đất 2 mặt tiền (đường Trần Phú và Tô Hiệu), là trụ sở cũ của trường. Tuy nhiên, qua thanh tra, nhiều vấn đề đã được chỉ ra.

Khánh Hòa: Dự án Trường cao đẳng nghề Nha Trang vướng nhiều vi phạm- Ảnh 1.

Khu đất "vàng" rộng 27.000 m² tại số 32 Trần Phú dự kiến hoàn vốn cho chủ đầu tư

ẢNH: H.L.

Cụ thể, dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 11.2014 khi chưa có đầy đủ ý kiến thẩm tra của các sở, ngành liên quan. Việc này không phù hợp với quy trình, thủ tục theo quy định tại Thông tư 03/2011/TT-BKHĐT và Nghị định 108/2009/NĐ-CP.

Tính đến thời điểm thanh tra, UBND tỉnh vẫn chưa bàn giao khu đất 32 Trần Phú cho nhà đầu tư, dẫn đến việc doanh nghiệp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai. Điều đáng nói, việc Sở Tài chính tỉnh thời điểm trước đây tham mưu sử dụng quỹ đất này để thanh toán BT không đúng quy định, trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 09/2007/QĐ-TTg.

Ngoài ra, hợp đồng BT số 08/2015/HĐ-BT giữa UBND tỉnh và Công ty Vinaminco Khánh Hòa đã ấn định trước giá trị quyền sử dụng đất và quyền đầu tư là hơn 271,7 tỉ đồng, khi chưa hoàn tất các thủ tục giao đất, cho thuê đất. Việc này bị cho là chưa phù hợp với quy định của luật Đất đai hiện hành.

Từ các sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tham mưu giải pháp tháo gỡ theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 751. Sau khi Chính phủ ban hành nghị quyết tháo gỡ các vướng mắc trong thanh toán dự án BT, cần khẩn trương thực hiện thủ tục giao đất, xác định giá đất cụ thể và thanh toán cho nhà đầu tư đúng quy định pháp luật.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, ngày 3.10, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào các địa phương chịu thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.

Xem thêm bình luận