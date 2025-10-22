Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an xác minh vụ một thanh niên bị đánh, bắt quỳ gối xin lỗi ở Đắk Lắk

Hữu Tú
Hữu Tú
22/10/2025 11:55 GMT+7

Sau khi clip ghi lại cảnh một thanh niên bị tát và bị bắt quỳ gối xin lỗi ở Đắk Lắk lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận, công an đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Ngày 22.10, Công an P.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã vào cuộc xác minh và triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc một thanh niên bị tát, bắt quỳ gối xin lỗi ở Đắk Lắk gây xôn xao dư luận.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị người đàn ông mặc áo đen quát mắng và tát liên tiếp vào mặt. Người đánh nam thanh niên trong clip được cho là chủ một đoàn lân sư rồng ở Đắk Lắk

Công an xác minh vụ thanh niên bị bắt quỳ gối xin lỗi ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Nam thanh niên bị tát, bắt quỳ gối xin lỗi ở Đắk Lắk

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo nội dung đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, người đàn ông mặc áo đen chửi bới, tát nam thanh niên và ném điếu thuốc đang hút dở vào mặt nạn nhân. Trong lúc đánh, người này nhiều lần lớn tiếng quát hỏi: “Mày xin tao nghỉ chưa?”, giữa sự chứng kiến của nhiều người xung quanh.

Cuối clip, người đàn ông ép nam thanh niên quỳ gối, liên tục chỉ tay vào đầu và mắng chửi. Trước khi rời đi, ông này yêu cầu nam thanh niên ngày mai đến gặp nhân viên của mình để trả lại đồ.

Thời điểm xảy ra vụ việc nam thanh niên bị tát và bị bắt quỳ gối xin lỗi, có nhiều người đứng xung quanh chứng kiến nhưng không ai can ngăn. Đoạn clip sau khi lan truyền đã gây bức xúc trong dư luận, nhiều người dân lên tiếng phản đối hành vi bạo lực và xúc phạm người khác.

