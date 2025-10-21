Nam sinh bị bắt quỳ liếm biển số xe: Sở GD-ĐT yêu cầu xử lý nghiêm

Liên quan đến việc một học sinh lớp 10 ở Trường THPT Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) bị nhóm thanh thiếu niên đánh đập, bắt quỳ và thậm chí bắt liếm biển số xe máy, khiến dư luận đang hết hết sức phẫn nộ, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có văn bản gửi UBND xã Sóc Sơn, UBND xã Kim Anh, Trường THPT Minh Phú, Trung tâm GDNN-GDTX Sóc Sơn yêu cầu phối hợp xử lý sự việc.

Vụ việc nam sinh lớp 10 ở Sóc Sơn (Hà Nội) bị xúc phạm, bắt quỳ liếm biển số xe máy đang gây phẫn nộ dư luận ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đã nhận được báo cáo của Trường THPT Minh Phú và báo cáo của Trung tâm GDNN-GDTX Sóc Sơn liên quan đến học sinh của nhà trường.

Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị UBND xã Sóc Sơn và UBND xã Kim Anh chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, xử lý nghiêm những hành vi bạo lực học đường (nếu có).

Đồng thời, các đơn vị, nhà trường cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật và nội quy nhà trường trong học sinh.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm thanh thiếu niên quây lại, liên tục quát mắng, bắt xin lỗi, bắt quỳ và gọi các nam thanh niên là "bố"... Thậm chí, một thanh niên trong nhóm trên đã ép nam sinh phải liếm biển số xe máy.

Khi nam sinh này không thực hiện, thanh niên kia đã dùng chân đá vào mặt em, khiến nam sinh buộc phải thực hiện việc liếm biển số xe máy, nhưng vẫn tiếp tục bị đánh.

Trong văn bản báo cáo với Sở GD-ĐT Hà Nội, Trường THPT Minh Phú cho biết, ngay sau khi nắm bắt sự việc, nhà trường đã gửi thông tin đến Công an xã Sóc Sơn đề nghị xác minh, làm rõ vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định sự việc xảy ra ở đoạn đường vắng thuộc khu tái định cư Dược Hạ (xã Sóc Sơn) vào ngày 15.10. Nạn nhân bị bắt nạt là em N.Đ.H. (học sinh lớp 10 Trường THPT Minh Phú).

Nhóm 6 người còn lại trong clip có tuổi từ 15 đến 18, đều cư trú tại xã Sóc Sơn, trong đó có 2 người là học sinh lớp 10 Trường ngành nghề giáo dục thường xuyên Sóc Sơn; những người còn lại là lao động tự do.

Cũng theo báo cáo, ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và đại diện phụ huynh học sinh đã đến gia đình học sinh N.Đ.H hỏi thăm và động viên. Hiện vụ việc đang được Công an xã Sóc Sơn tiếp tục điều tra. xử lý. Em H. đã đi học trở lại và đang được nhà trường bố trí tổ tư vấn hỗ trợ tâm lý để em sớm ổn định sức khỏe tinh thần

Sự việc đang gây phẫn nộ dư luận. Có bạn đọc Báo Thanh Niên bình luận: "Đề nghị cơ quan chức năng cần khởi tố ngay vụ án vì tội "làm nhục người khác" và "gây rối trật tự công cộng". Vị nào đủ tuổi truy tố cho lãnh án tù. Sợ nhất các cháu bị xâm phạm nhưng rồi gia đình lại thỏa hiệp".

Không ít ý kiến tiếp tục bày tỏ sự lo ngại về quy định mới về xử lý kỷ luật học sinh mà Bộ GD-ĐT mới ban hành với hình thức cao nhất là viết bản tự kiểm điểm sẽ khiến tình trạng bạo lực học đường ngày càng nghiêm trọng hơn và đề nghị cần có những biện pháp xử lý đủ sức răn đe, đồng thời với đó là có giải pháp giáo dục, giáo dưỡng đặc biệt đối với những học sinh có hành vi bắt nạt, xúc phạm người khác.