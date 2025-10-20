Một nam sinh bị bắt quỳ liếm biển số xe máy

Ngày 20.10, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, sở này đã yêu cầu đơn vị liên quan báo cáo vụ việc một học sinh lớp 10 ở Sóc Sơn (Hà Nội) bị nhóm thanh thiếu niên đánh đập, bắt quỳ và thậm chí bắt liếm biển số xe máy.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền 1 đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm thanh thiếu niên quây lại, liên tục quát mắng, bắt xin lỗi, bắt quỳ và gọi các nam thanh niên là "bố"... Thậm chí, một thanh niên trong nhóm trên đã ép nam sinh phải liếm biển số xe máy.

Khi nam sinh này không thực hiện, thanh niên kia đã dùng chân đá vào mặt em, khiến nam sinh buộc phải thực hiện việc liếm biển số xe máy, nhưng vẫn tiếp tục bị đánh.

Nam sinh bị bắt quỳ, liếm biển số xe ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sự việc được cho là liên quan đến học sinh của Trường THPT Minh Phú (xã Sóc Sơn, Hà Nội). Trong văn bản báo cáo với Sở GD-ĐT Hà Nội, Trường THPT Minh Phú cho biết, ngay sau khi nắm bắt sự việc, nhà trường đã gửi thông tin đến Công an xã Sóc Sơn đề nghị xác minh, làm rõ vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định sự việc xảy ra ở đoạn đường vắng thuộc khu tái định cư Dược Hạ (xã Sóc Sơn) vào ngày 15.10. Nạn nhân bị bắt nạt là em N.Đ.H. (học sinh lớp 10 Trường THPT Minh Phú). Nhóm 6 người còn lại trong clip có tuổi từ 15 đến 18, đều cư trú tại xã Sóc Sơn, trong đó có 2 người là học sinh lớp 10 Trường Ngành nghề giáo dục thường xuyên Sóc Sơn; những người còn lại là lao động tự do.

Cũng theo báo cáo, ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và đại diện phụ huynh học sinh đã đến gia đình học sinh N.Đ.H hỏi thăm và động viên. Hiện vụ việc đang được Công an xã Sóc Sơn tiếp tục điều tra. xử lý. Em H. đã đi học trở lại và đang được nhà trường bố trí tổ tư vấn hỗ trợ tâm lý để em sớm ổn định sức khỏe tinh thần.