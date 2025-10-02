Điều tra vụ nam sinh Hải Phòng bị nhóm bạn đánh gãy mũi

Ngày 2.10, Sở GD-ĐT Hải Phòng cho biết đã yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu (xã Nam Sách, Hải Phòng) phối hợp cơ quan công an làm rõ vụ bạo lực học đường xảy ra cuối tuần qua.



Nam sinh bị đánh hội đồng phải nhập viện ẢNH: N.T

Theo xác minh ban đầu, chiều 27.9, sau giờ tan học, M.B.N (lớp 11) có va chạm với P.T.A (lớp 10). Đến giờ ra chơi chiều 28.9, M.B.N tìm gặp P.T.A và cả hai hẹn nhau ra khu đô thị phía tây để "giải quyết mâu thuẫn".

Tại "điểm hẹn", M.B.N đã bị P.T.A cùng 3 học sinh khác khối 10 là T.V.Q, V.T.D và N.X.H lao vào đánh. Sự việc được quay lại bằng điện thoại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Nam sinh N. bị đánh gục ở bãi cỏ ẢNH: N.T

Ngay sau khi nắm thông tin, Ban Giám hiệu Trường THPT Phan Bội Châu (Hải Phòng) đã yêu cầu các học sinh liên quan viết bản tường trình, đồng thời phối hợp với phụ huynh để xác minh sự việc.

Lãnh đạo nhà trường cũng trực tiếp đến Bệnh viện đa khoa Hải Dương thăm hỏi, động viên nam sinh M.B.N. Bác sĩ kết luận, nam sinh bị gãy sống mũi và gãy xương bàn tay trái.

Ngày 29.9, Trường THPT Phan Bội Châu đã họp và quyết định tạm đình chỉ học 1 tuần đối với 4 học sinh tham gia hành hung bạn, trong thời gian chờ kết luận từ cơ quan công an.

Đại diện nhà trường khẳng định sẽ xử lý nghiêm, đồng thời tăng cường phối hợp với phụ huynh và lực lượng chức năng để ngăn chặn tái diễn tình trạng bạo lực học đường.

Hiện, Công an xã Nam Sách đã tiếp nhận vụ việc, tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.