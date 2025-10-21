Ngày 21.10, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, quá trình mở rộng điều tra vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ xe ô tô của đoàn thiện nguyện Đắk Lắk va chạm với xe ô tô con của một người dân tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tạm giữ hình sự thêm một nghi phạm, để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản khi kêu gọi từ thiện.

Nghi phạm Đào Quang Hà (bên trái) tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Nghi phạm bị tạm giữ hình sự là Đào Quang Hà (24 tuổi, ngụ tỉnh Hưng Yên), là thành viên tham gia đoàn thiện nguyện Đắk Lắk, và là người đăng tải clip có nội dung công kích chủ xe ô tô con ở Thanh Hóa va chạm với xe ô tô của đoàn thiện nguyện.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khi xảy ra vụ va chạm giao thông trên cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình), giữa xe tải (đang chở hàng từ thiện đến tỉnh Thái Nguyên để hỗ trợ người dân vùng ngập lụt) với xe ô tô con mang biển số 36A - 349.20, Đào Quang Hà không chứng kiến vụ việc, nhưng sau đó đã đăng tải clip trên fanpage của mình có tên là "Hà và Việt Nam", thu hút nhiều bình luận, nội dung công kích chủ xe 36A - 349.20 và người dân tỉnh Thanh Hóa.

Tạm giữ hình sự một thành viên đoàn thiện nguyện Đắk Lắk, điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản

Đào Quang Hà còn công khai số tài khoản cá nhân nhằm mục đích kêu gọi từ thiện để lấy tiền đền bù, sửa chữa cho xe 36A - 349.20. Trong đó, có một người dân đã chuyển khoản 43 triệu đồng cho Hà. Sau khi nhận được tiền, Hà không công bố công khai và sử dụng 40 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, quá trình làm việc với cơ quan công an, Đào Quang Hà đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nêu trên.

Liên quan đến vụ va chạm giao thông giữa xe của đoàn thiện nguyện Đắk Lắk với xe ô tô con biển số 36A - 349.20, trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Lê Đăng Đức (33 tuổi, ngụ xã Thiệu Giao, Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Khánh (24 tuổi, ngụ xã Yên Xuân, Nghệ An), là Admin các fanpage "Beat 36 Thanh Hóa", "Beat Thanh Hóa" và "Hóng 36 Thanh Hóa", để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Khi thấy các clip đăng trên mạng xã hội liên quan đến vụ xe của đoàn thiện nguyện Đắk Lắk với xe ô tô mang biển số 36A - 349.20, Đức và Khánh không kiểm chứng thông tin mà liên tục đăng tải các bài viết, cho rằng chủ xe ô tô 36A - 349.20 đã ép đoàn từ thiện, nâng khống chi phí sửa xe để chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng.

Khi chủ xe phản hồi là thông tin chưa chính xác, thì Khánh đã có lời lẽ thách thức, xúc phạm danh dự, uy tín của chủ xe.