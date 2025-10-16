Đắk Lắk: Khởi tố người đàn ông hành hung tài xế xe tải sau va chạm giao thông

Ngày 16.10, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam bị can Nguyễn Thế Anh (41 tuổi, ở Đồng Tháp) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 45 ngày 5.10, ông N.H.L.S (35 tuổi, ở P.Cư Bao; thuộc TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk cũ), điều khiển xe tải BS 47H - 078.XX, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, theo hướng từ P.Buôn Hồ về P.Buôn Ma Thuột (thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ).

Thời điểm này, xe tải của ông S. va chạm với ô tô BS 86C - 183.xx do Huỳnh Tấn Nhân điều khiển. Lúc này, Nhân cho rằng tài xế xe tải chạy tạt đầu xe mình nên đã dừng xe giữa đường và yêu cầu tài xế xuống xe "nói chuyện".

Cùng đi chung ô tô 86C - 183.xx, Nguyễn Thế Anh đã đi đến bên cửa tài xế xe tải, đập điện thoại và đánh ông S. gây thương tích.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thế Anh thừa nhận hành vi đập điện thoại và hành hung ông S., gây chấn thương phần mềm.

Theo cơ quan công an, vụ việc xảy ra ở khu đông dân cư, gây ách tắc giao thông trong thời gian khoảng 15 phút, ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh.

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 5.10, đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông liên tục đánh tài xế xe tải sau va chạm giao thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua tỉnh Đắk Lắk) đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận phẫn nộ, cư dân mạng bức xúc.