Thời sự

Bắt nghi phạm cướp giật điện thoại nữ chủ quán cà phê

Hữu Tú - Hoàng Anh
12/10/2025 13:57 GMT+7

Vờ hỏi mượn điện thoại của nữ chủ quán cà phê ở Đắk Lắk, rồi... cầm bỏ chạy. Nghi phạm cướp giật này đã bị bắt giữ.

Ngày 12.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bắt giữ nghi phạm P.A.Đ (30 tuổi, ở xã Ô Loan, Đắk Lắk - thuộc H.Tuy An, Phú Yên cũ), để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra, sáng 11.10, P.A.Đ điều khiển xe máy từ xã Ô Loan đến P.Tuy Hòa tìm phụ nữ có tài sản ở khu vực vắng vẻ để cướp giật. Khi rẽ vào tuyến tránh quốc lộ 1 (đoạn P.Bình Kiến), Đ. phát hiện một phụ nữ đang bán cà phê, thời điểm vắng người qua lại.

Bắt nghi phạm cướp giật điện thoại nữ chủ quán cà phê- Ảnh 1.

Nghi phạm trong vụ cướp giật điện thoại của nữ chủ quán cà phê

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Lúc này, Đ. tháo khẩu trang che kín biển số xe, đặt mua 2 ly cà phê rồi hỏi mượn điện thoại của nữ chủ quán để gọi cho bạn. Lợi dụng người phụ nữ đang pha chế, Đ. cầm điện thoại (trị giá 15 triệu đồng) của nạn nhân rồi tăng ga tẩu thoát.

Sau đó, Đ. đến các cửa hàng điện thoại ở xã Tuy An Bắc để cài đặt lại chương trình nhằm bán giá cao. Khi bị các chủ cửa hàng từ chối do không có mật khẩu, Đ. bán điện thoại với giá 1,2 triệu đồng để trả nợ và tiêu xài.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, truy vết và bắt giữ Đ. sau 15 giờ gây án.

Đ. khai với cơ quan điều tra, anh ta là nhân viên của một doanh nghiệp vận tải hành khách;  vừa lãnh lương nhưng thâm hụt do ăn chơi với bạn bè, sợ bị vợ la mắng nên nảy sinh ý định cướp giật.

Với số tiền bán tài sản cướp giật vẫn chưa đủ để đưa cho vợ nên Đ. tiếp tục lên các app vay tiền nhưng đều bị từ chối.

