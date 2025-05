Vụ nữ chủ quán cà phê tử vong không mặc quần áo: Tạm giữ nghi phạm là tài xế

Liên quan vụ nữ chủ quán cà phê tử vong trong tình trạng không mặc quần áo, chiều 4.5, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự nghi phạm là một tài xế xe đường dài để điều tra về hành vi giết người.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà N.T.D (47 tuổi, quê quán xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên, An Giang). Bà D. thuê mặt bằng tại đường Phạm Hùng (thuộc ấp 3, xã Trung An, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) để mở quán cà phê.

Hiện trường vụ nữ chủ quán cà phê tử vong trong tình trạng không mặc quần áo ẢNH: B.B

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 3.5, một người bạn đến quán cà phê của bà D. gọi cửa nhiều lần nhưng không có ai trả lời. Khi đẩy cửa bước vào, người này phát hiện bà D. đã tử vong, trên người không mặc quần áo, thi thể nằm trên tấm nệm trải ở nền nhà.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp Công an xã Trung An và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Qua điều tra ban đầu, nghi phạm là N.H.T (47 tuổi, quê quán xã Tân Bình Thạnh, H.Chợ Gạo; thường trú xã Trung An, TP.Mỹ Tho, cùng tỉnh Tiền Giang). Ông T. là tài xế xe chạy đường dài, hiện tạm trú tại một nhà trọ ở TP.Mỹ Tho.

Bước đầu, ông T. khai nhận giữa ông và bà D. không có quan hệ tình cảm. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, ông T. có đến quán của bà D. rồi giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông T. sát hại nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Một số người dân sống gần quán cà phê cho biết, vào buổi trưa 3.5 vẫn còn thấy bà D. sinh hoạt bình thường tại quán.

Vụ chủ quán cà phê tử vong bất thường đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.