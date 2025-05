Tiền Giang: Nữ chủ quán cà phê tử vong trong tình trạng không mặc quần áo

Ngày 4.5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đang điều tra vụ nữ chủ quán cà phê ở xã Trung An (TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) tử vong bất thường, trong tình trạng không mặc quần áo.

Ngành chức năng tỉnh Tiền Giang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân nữ chủ quán cà phê tử vong ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 3.5, một người bạn của nạn nhân đến quán cà phê (ở ven đường Phạm Hùng, thuộc ấp 3, xã Trung An) thì thấy cửa khép hờ. Gọi nhiều lần không thấy nữ chủ quán trả lời, người này đi vào bên trong thì phát hiện nạn nhân đã tử vong, trên người không có quần áo. thi thể nằm trên tấm nệm trải ở nền nhà.

Người dân sống gần hiện trường cho biết, vào buổi trưa cùng ngày vẫn còn thấy nữ chủ quán sinh hoạt bình thường tại quán.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an xã Trung An cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Khoảng 22 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi quán để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân nữ chủ quán cà phê tử vong đang được Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục làm rõ.