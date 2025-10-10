Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khởi tố bị can đánh phụ nữ mang thai trong tiệm tạp hóa

Hoàng Anh - Hữu Tú
10/10/2025 18:03 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố Trần Triệu Quí để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng sau khi người này đánh phụ nữ mang thai trong tiệm tạp hóa.

Ngày 10.10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Triệu Quí (25 tuổi, ở P.Bình Kiến, Đắk Lắk; thuộc TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ), để điều tra về hành vi đánh phụ nữ mang thai, gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố bị can đánh phụ nữ mang thai trong tiệm tạp hóa- Ảnh 1.

Khởi tố Trần Triệu Quí để điều tra về hành vi đánh phụ nữ mang thai, gây rối trật tự công cộng

ẢNH: HOÀNG ANH

Theo kết quả điều tra ban đầu, đêm 21.9, Quí điều khiển xe mô tô đến tiệm tạp hóa trước cổng phía đông Bệnh viện đa khoa Phú Yên (P.Tuy Hòa) để mua mì tôm.

Tại đây, Quí hỏi chủ quán là chị L.T.K.N (35 tuổi, ở P.Bình Kiến) mua 3 gói mì tôm. Quí cho rằng chị N. bán 3 gói mì tôm với giá 30.000 đồng là đắt nên đã có hành động hăm dọa, đập phá.

Lúc này, chị N. đang mang thai nên lánh vào trong tiệm thì bị Quí chửi bới, hăm dọa đá vào đầu. Sau đó, Quí tiến vào trong, đánh vào mặt và đạp vào đùi chị N.

Nghe tiếng con gái kêu la, bà H.T.T.T (56 tuổi, mẹ chị N.) đến can ngăn thì bị Quí đạp vào vùng bụng.

Khởi tố bị can đánh phụ nữ mang thai trong tiệm tạp hóa- Ảnh 2.

Clip ghi lại vụ việc lúc xảy ra

ẢNH: T.X

Khởi tố đối tượng xăm trổ đánh phụ nữ mang thai

Chưa dừng lại, Quí tiếp tục chửi bới, lấy dép ném vào người chị N. và giơ nắm đấm hăm dọa. Sau đó, Quí điều khiển xe máy rời đi.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, triệu tập Quí đến trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan chức năng, Quí thừa nhận đã đánh chị N. và bà T. là do bực tức vì cho rằng "bán mì tôm đắt".

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 22.9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh một nam thanh niên mặc áo thun đen, quần jeans có hành vi chửi bới và đánh phụ nữ đang mang thai ngay trước cửa hàng tạp hóa nhỏ gần cổng Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

Sau sự việc, người đang mang thai phải nhập viện trong tình trạng động thai nhẹ. Chẩn đoán ban đầu cho thấy người phụ nữ bị tổn thương phần bụng, lưng dưới và chậu hông, thai 17 tuần được theo dõi bình thường.


Tin liên quan

Phẫn nộ clip nam thanh niên chửi bới, đánh phụ nữ mang thai

Phẫn nộ clip nam thanh niên chửi bới, đánh phụ nữ mang thai

Một đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên liên tục chửi bới, thậm chí đánh phụ nữ mang thai bán tạp hóa trước cổng bệnh viện ở Đắk Lắk khiến cộng đồng mạng dậy sóng phẫn nộ.

Khám phá thêm chủ đề

đánh phụ nữ mang thai Đắk Lắk hành hung đánh phụ nữ hành hung phụ nữ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận