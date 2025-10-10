Khởi tố bị can đánh phụ nữ mang thai trong tiệm tạp hóa

Ngày 10.10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Triệu Quí (25 tuổi, ở P.Bình Kiến, Đắk Lắk; thuộc TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ), để điều tra về hành vi đánh phụ nữ mang thai, gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đêm 21.9, Quí điều khiển xe mô tô đến tiệm tạp hóa trước cổng phía đông Bệnh viện đa khoa Phú Yên (P.Tuy Hòa) để mua mì tôm.

Tại đây, Quí hỏi chủ quán là chị L.T.K.N (35 tuổi, ở P.Bình Kiến) mua 3 gói mì tôm. Quí cho rằng chị N. bán 3 gói mì tôm với giá 30.000 đồng là đắt nên đã có hành động hăm dọa, đập phá.

Lúc này, chị N. đang mang thai nên lánh vào trong tiệm thì bị Quí chửi bới, hăm dọa đá vào đầu. Sau đó, Quí tiến vào trong, đánh vào mặt và đạp vào đùi chị N.

Nghe tiếng con gái kêu la, bà H.T.T.T (56 tuổi, mẹ chị N.) đến can ngăn thì bị Quí đạp vào vùng bụng.

Chưa dừng lại, Quí tiếp tục chửi bới, lấy dép ném vào người chị N. và giơ nắm đấm hăm dọa. Sau đó, Quí điều khiển xe máy rời đi.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, triệu tập Quí đến trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan chức năng, Quí thừa nhận đã đánh chị N. và bà T. là do bực tức vì cho rằng "bán mì tôm đắt".

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 22.9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh một nam thanh niên mặc áo thun đen, quần jeans có hành vi chửi bới và đánh phụ nữ đang mang thai ngay trước cửa hàng tạp hóa nhỏ gần cổng Bệnh viện đa khoa Phú Yên. Sau sự việc, người đang mang thai phải nhập viện trong tình trạng động thai nhẹ. Chẩn đoán ban đầu cho thấy người phụ nữ bị tổn thương phần bụng, lưng dưới và chậu hông, thai 17 tuần được theo dõi bình thường.



