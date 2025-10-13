Tài xế xe bán tải rời khỏi hiện trường vụ tai nạn đã trình diện công an

Ngày 13.10, Tổ CSGT địa bàn Cư M'gar (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang làm việc với tài xế xe bán tải liên quan vụ va chạm giao thông khiến hai học sinh bị thương, trong đó có một em bị thương nặng. Thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế xe bán tải có liên quan đã rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 20 ngày 7.10, tài xế H.K.H (43 tuổi, ở xã Quảng Phú; thuộc H.Cư M'gar, Đắk Lắk cũ) điều khiển xe bán tải lưu thông qua địa bàn xã Quảng Phú thì xảy ra va chạm giao thông với xe máy do T.V.T điều khiển, chở theo N.N.Đ (cùng 16 tuổi).

Sau va chạm giao thông với xe bán tải, hai học sinh đi xe máy bị thương ẢNH: T.X

Vụ va chạm giao thông khiến cả hai học sinh bị thương, trong đó em T.V.T bị thương nặng. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế H.K.H đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, người dân đưa em T.V.T đi cấp cứu tại một bệnh viện ở Đắk Lắk, sau đó được chuyển đến một bệnh viện ở TP.HCM để điều trị do thương tích nặng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ CSGT địa bàn Cư M'gar phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an xã Quảng Phú đã nhanh chóng truy tìm và vận động tài xế liên quan vụ va chạm giao thông ra trình diện để làm rõ vụ việc.

Đến ngày 11.10, tài xế H.K.H đã đến cơ quan công an trình diện và thừa nhận có liên quan vụ va chạm giao thông khiến em T.V.T bị thương nặng.

Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện, lập hồ sơ và tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ va chạm giao thông theo quy định pháp luật.