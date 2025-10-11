Lấn chiếm đất lâm nghiệp ở Đắk Lắk

Ngày 11.10, một lãnh đạo UBND xã Ea Hiao, Đắk Lắk (thuộc H.Ea H'leo, Đắk Lắk cũ) cho biết, địa phương đang xử lý 4 trường hợp có hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép trên địa bàn xã.
Trước đó, lực lượng chức năng xã Ea Hiao phát hiện nhiều người sử dụng máy xúc để san gạt mặt bằng nhằm lấn chiếm đất lâm nghiệp trống, không có cây rừng.
Cụ thể, 4 trường hợp lấn chiếm đất lâm nghiệp gồm: ông P.D.H (Lâm Đồng) lấn chiếm hơn 1.400 m2; ông N.Q.T (Đắk Lắk) lấn chiếm gần 2.000 m2; bà N.T.L (Đắk Lắk) lấn chiếm hơn 2.000 m2 và ông T.V.L (Đắk Lắk) lấn chiếm hơn 3.000 m2.
UBND xã Ea Hiao đã đưa các tang vật có liên quan về trụ sở, lập biên bản xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
Theo UBND xã Ea Hiao, tình trạng người dân lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn đã xảy ra từ lâu và người vi phạm còn mua bán đất lâm nghiệp với nhau.
Chính quyền địa phương đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chủ rừng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn các hành vi gây xâm hại đến rừng và đất lâm nghiệp.
UBND xã Ea Hiao khẳng định sẽ xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị chủ rừng thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp.
Ngoài ra, chính quyền địa phương sẽ tổ chức thực hiện thu hồi rừng, đất lâm nghiệp theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền thu hồi đối với các đơn vị, tổ chức hoạt động không hiệu quả.
