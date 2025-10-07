Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bát nháo nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, điểm dừng xe buýt

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
07/10/2025 07:49 GMT+7

Đi qua đường Phạm Hữu Lầu, P.Tân Mỹ (trước đây thuộc P.Phú Mỹ, Q.7), TP.HCM, ai cũng ngán ngẩm vì tình trạng các hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, điểm dừng xe buýt gây cảnh mất trật tự, ách tắc giao thông và nguy hiểm cho người đi bộ.

Điểm dừng xe buýt gần trước Trường tiểu học Phú Mỹ - số 76/5 Phạm Hữu Lầu, P.Tân Mỹ, bị các quầy hàng lấn chiếm dựng dù, bày bán đủ thứ, khiến hành khách không còn chỗ đón xe. Xe buýt không thể tấp vào lề đường để khách xuống, phải dừng bên ngoài rất nguy hiểm.

Bát nháo nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, điểm dừng xe buýt - Ảnh 1.

Buôn bán tại điểm dừng xe buýt trên đường Phạm Hữu Lầu, P.Tân Mỹ, khiến hành khách không còn chỗ đón xe

ảnh: NGỌC QUỲNH

Ngoài ra, một số người chất đầy hàng hóa trên xe đẩy ba bánh và che dù to trên xe đứng một đoạn dài, chiếm luôn lòng đường để buôn bán. Do khu vực này có trường học, đông học sinh nên người buôn bán bủa vây. Chưa hết, cách đó một đoạn ở chiều ngược lại khoảng 100 m điểm dừng xe buýt cũng hết sức bát nháo bởi nhiều người tụ tập buôn bán và xe tải, xe ba gác… đậu chiếm dụng lề đường. Diện tích lòng, lề đường bị thu hẹp, người dân đi lại khu vực này đều lắc đầu ngán ngẩm bởi tình trạng trên diễn ra thường xuyên, không còn chỗ cho phụ huynh đón con và các phương tiện giao thông qua lại, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Bát nháo nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, điểm dừng xe buýt - Ảnh 2.

Buôn bán tràn lan trên đường Phạm Hữu Lầu, P.Tân Mỹ, gây nguy hiểm cho xe cộ lưu thông

ảnh: NGỌC QUỲNH

Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.


