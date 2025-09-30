Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đèn tín hiệu chập chờn khiến nguy cơ tai nạn tăng cao

Thanh Lộc
Thanh Lộc
30/09/2025 04:33 GMT+7

Hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở Quảng Trị liên tục hư hỏng, chập chờn tại hàng loạt nút giao thông, đặc biệt là ở khu vực phía bắc tỉnh này (thuộc tỉnh Quảng Bình cũ) đang tạo ra ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

NÚT GIAO THÔNG ĐÔNG ĐÚC NHƯNG… TẮT ĐÈN

Nhiều ngày nay, người dân P.Đồng Hới (Quảng Trị) bức xúc trước tình trạng mất tín hiệu đèn giao thông tại nút giao Trần Hưng Đạo - Phạm Văn Đồng - Tố Hữu. Đây vốn là một trong những điểm giao thông trọng yếu, tập trung mật độ phương tiện dày đặc, lại nằm gần chợ Nam Lý (còn gọi là chợ Ga), ngay dưới chân cầu vượt Thuận Lý, nên thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

Đèn tín hiệu chập chờn khiến nguy cơ tai nạn tăng cao- Ảnh 1.

Lực lượng CSGT phải thường xuyên túc trực ở nút giao Trần Hưng Đạo - Phạm Văn Đồng - Tố Hữu vì đây là giao lộ đông đúc mà đèn giao thông thì không hoạt động

Ảnh: THANH LỘC

Chị Phương Nam, trú tại P.Đồng Hới, cho biết: "Mỗi lần đi qua khu vực này lúc tan tầm thật sự ám ảnh. Xe cộ chen chúc từng chút một, không còn phân luồng rõ ràng. Chỉ cần ai nóng vội là dễ va chạm ngay".

Theo ghi nhận, vào các khung giờ từ 11 - 11 giờ 30 và 17 - 18 giờ những ngày trong tuần, giao thông tại đây gần như hỗn loạn. Nhiều phương tiện phải nhích từng mét, còi xe inh ỏi, người dân vừa mệt mỏi vừa lo sợ nguy cơ xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Lực lượng CSGT dù được tăng cường, nhưng lần nào cũng phải mướt mồ hôi mới ổn định được giao thông do số phương tiện đi qua nút quá lớn.

Đèn tín hiệu chập chờn khiến nguy cơ tai nạn tăng cao- Ảnh 2.

Đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, nút giao Trần Hưng Đạo - Phạm Văn Đồng - Tố Hữu luôn trong tình trạng hỗn loạn

Ảnh: THANH LỘC

Ban Quản lý dịch vụ công ích Đồng Hới, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý 33 nút giao thông trên địa bàn, cho biết hệ thống đèn tín hiệu tại khu vực này đã lắp đặt từ lâu, hoạt động liên tục trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dây nguồn và cáp ngầm xuống cấp nặng dẫn đến tình trạng chập chờn. Ban Quản lý cũng kiến nghị Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Quảng Trị xem xét đầu tư thay thế hệ thống cũ.

HÀNG LOẠT HỆ THỐNG ĐÈN CẦN KHẨN CẤP SỬA CHỮA

Không chỉ riêng nút giao trên, hàng loạt hệ thống đèn tín hiệu tại khu vực phía bắc tỉnh Quảng Trị (trước đây thuộc địa giới tỉnh Quảng Bình cũ) cũng đang rơi vào tình trạng hư hỏng, hoạt động không ổn định.

Đèn tín hiệu chập chờn khiến nguy cơ tai nạn tăng cao- Ảnh 3.

Không có đèn, người dân mạnh ai nấy chạy qua nút giao Trần Hưng Đạo - Phạm Văn Đồng - Tố Hữu

Ảnh: THANH LỘC

Ban ATGT tỉnh Quảng Trị cho biết qua rà soát, hiện có tới 39 cụm đèn tín hiệu cần sửa chữa khẩn cấp. Những lỗi phổ biến gồm: tủ điều khiển chập chờn, đèn xanh - đỏ - vàng mất tín hiệu, đèn đếm ngược bị lỗi, đèn đi bộ và đèn chỉ hướng rẽ phải không hoạt động đồng bộ. Điều này không chỉ gây khó khăn cho người tham gia giao thông mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Người dân ngoài lo lắng bị tai nạn giao thông vì đèn tắt, nhảy xanh đỏ lung tung, còn lo… bị phạt nguội vì điều này.

Ông Trương Chí Trung, Phó trưởng ban thường trực Ban ATGT tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, đã ký văn bản gửi UBND tỉnh và Sở Tài chính, kiến nghị bố trí khoảng 2,5 tỉ đồng từ nguồn kinh phí an toàn giao thông để sửa chữa 39 cụm đèn nói trên. "Nếu không khắc phục sớm, nguy cơ ùn tắc và tai nạn sẽ gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh cuối năm 2025 tỉnh sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn", văn bản nêu rõ.

