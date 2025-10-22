Khắc phục sạt lở đất tại khu tái định cư ở Lâm Đồng, ưu tiên bảo vệ dân

Chiều 22.10, ông Lê Trọng Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng đại diện các sở, ngành liên quan đã đến kiểm tra hiện trường sạt lở đất tại khu tái định cư thôn K'Nớ 5, xã Đam Rông 4 (thuộc H.Lạc Dương cũ).

Ông Lê Trọng Yên (hàng đầu, bên trái) kiểm tra tình trạng sạt lở đất tại khu tái định cư thôn K'Nớ 5 ẢNH: L.V

Đây là khu tái định cư có quy mô 15,4 ha, được xây dựng để bố trí chỗ ở cho khoảng 400 - 600 người, với tổng vốn đầu tư hơn 35,7 tỉ đồng, chia làm hai giai đoạn.

Đến nay, giai đoạn 1 của dự án khu tái định cư đã hoàn thành và bố trí chỗ ở cho 73/87 hộ dân. Tuy nhiên, từ cuối tháng 9.2025, khu vực này liên tục xảy ra sạt lở đất sau các đợt mưa bão, khiến nhiều vị trí taluy bị sụt lún, sạt trượt, đe dọa trực tiếp đến an toàn của hàng chục hộ dân sinh sống.

Khu tái định cư thôn K'Nớ 5 bị sạt lở nghiêm trọng từ cuối tháng 9.2025 ẢNH: L.V

Tại buổi làm việc, ông Lê Trọng Yên yêu cầu các cơ quan liên quan bảo đảm an toàn tính mạng của người dân phải được đặt lên hàng đầu. Dù có tốn kém đến đâu, cũng phải làm để đảm bảo sự an toàn cho người dân.

Ông chỉ đạo chính quyền xã Đam Rông 4 bố trí lực lượng túc trực 24/24, thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình sạt lở đất tại khu tái định cư, đồng thời vận động và hỗ trợ người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

Đơn vị chức năng phủ bạt nhựa ở taluy âm phía sau nhà của 15 hộ dân bị sạt lở ẢNH: L.V

Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lạc Dương, đơn vị chủ đầu tư, phối hợp lực lượng chức năng xã Đam Rông 4 căng dây, cắm biển cảnh báo tại các điểm sạt lở, tránh để người dân tiếp cận khu vực mất an toàn.

Biển cảnh báo nguy hiểm ẢNH: LV

Ngoài ra, ông Yên giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính cùng Ban Quản lý dự án tiến hành khoan thăm dò địa chất, mời chuyên gia đánh giá nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục lâu dài, hiệu quả.

"Sở Xây dựng chủ trì mời các bên liên quan họp bàn, đánh giá kỹ lưỡng và chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật trong việc lựa chọn phương án khắc phục sự cố sạt lở đất tại khu tái định cư K'Nớ 5", ông Yên chỉ đạo.

Ông Lê Trọng Yên (thứ 2 trái sang) kiểm tra thực tế khu tái định cư thôn K'Nớ 5 ẢNH: LV

Như Thanh Niên đã thông tin, dự án khu tái định cư K'Nớ 5 bị sạt lở đất nghiêm trọng từ cuối tháng 9.2025, khi trên địa bàn liên tiếp xảy ra các đợt mưa bão lớn. Nhiều vị trí taluy bị sụt lún, sạt trượt, đe dọa trực tiếp đến an toàn của hàng chục hộ dân sinh sống trong khu vực.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lạc Dương, đơn vị chủ đầu tư, từ tháng 7 đến nay, mưa lớn kéo dài đã khiến nền đất tại nhiều hạng mục của dự án xuất hiện tình trạng sụt lún và trượt đất, đặc biệt là ở taluy phía sau nhà của 15 hộ dân.

Để khắc phục tạm thời tình trạng sạt lở đất tại khu tái định cư, Ban Quản lý đã cho phủ bạt nhựa che chắn taluy âm, đồng thời khơi thông dòng chảy tại chân mái taluy ở nhiều vị trí trong dự án nhằm hạn chế xói mòn, giảm nguy cơ sụt trượt lan rộng.