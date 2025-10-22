Khách sạn 5 sao mở cửa đón dân trú bão số 12 miễn phí

Chiều 22.10, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (Hoiana) cho biết trước những diễn biến khó lường của bão số 12 Fengshen, công ty đã phối hợp với UBND xã Duy Nghĩa và Thăng An (TP.Đà Nẵng) triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp, đặt sự an toàn của người dân trong vùng ảnh hưởng lên hàng đầu.

Công tác chuẩn bị để đón người dân vào tránh bão đã hoàn thành ẢNH: NGỌC THƠM

Theo đó, Hoiana Resort & Golf đã chuẩn bị hơn 100 phòng nghỉ tại khu làng nhân viên để đón người dân địa phương đến tránh trú bão khi cần thiết. Các phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi như chăn, đệm, nước sạch và nhà vệ sinh riêng.

Đặc biệt, khu nghỉ dưỡng cũng cam kết cung cấp bữa ăn miễn phí hằng ngày cho người dân sơ tán, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cơ bản trong suốt thời gian mưa bão.

Hơn 100 phòng nghỉ tại khu làng nhân viên để đón người dân địa phương đến tránh trú bão số 12 khi cần thiết ẢNH: NGỌC THƠM

Hoiana đã chủ động gửi thư đến chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với UBND các xã rà soát, lập danh sách người dân có nhu cầu sơ tán và tổ chức đón tiếp, sắp xếp chỗ ở một cách kịp thời và hiệu quả nhất. Công tác chuẩn bị này diễn ra song song với kế hoạch ứng phó nội bộ, bảo vệ an toàn cho toàn bộ khách lưu trú và nhân viên.

Đây không phải là lần đầu tiên Hoiana thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đồng hành cùng người dân địa phương trước thiên tai. Trong bão Noru năm 2022 và bão Trami năm 2024, khu nghỉ dưỡng cũng đã mở cửa đón người dân đến tránh trú, hỗ trợ lương thực, nước sạch và nhu yếu phẩm thiết yếu.