'Ngày hội bún TP.HCM' dời lịch do mưa bão

Theo thông báo của Hiệp hội Du lịch TP.HCM, thời gian mới được ấn định cho lễ hội là từ ngày 20 đến 23.11.2025, vẫn tại Công viên 23 tháng 9 (P. Bến Thành, TP.HCM). Ban tổ chức cam kết giữ nguyên quy mô, nội dung và chất lượng các hoạt động đã công bố, đồng thời đảm bảo đầy đủ quyền lợi của các đơn vị tài trợ, đơn vị tham gia, cũng như các quyền quảng bá truyền thông theo hợp đồng đã ký kết.

Bà Nguyễn Thị Khánh, Trưởng ban tổ chức cho biết, việc dời thời gian tổ chức được quyết định do các đối tác, đơn vị tham gia đến từ miền Bắc và miền Trung đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của mưa bão, trong khi TP.HCM là địa điểm tổ chức ngoài trời cũng bị tác động bởi thời tiết xấu, nên cần điều chỉnh lịch để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho toàn bộ đơn vị tham gia, khách tham quan và nhà tài trợ.

Đầu bếp chế biến các món bún tại khách sạn 5 sao ở TP.HCM ẢNH: LÊ NAM

"Ban tổ chức mong muốn Ngày hội sợi gạo Việt không chỉ là sự kiện ẩm thực, văn hóa ý nghĩa mà còn là điểm đến an toàn, thân thiện, góp phần tôn vinh giá trị nông sản truyền thống Việt Nam", bà Khánh nhấn mạnh.

Dù việc dời lịch có thể ảnh hưởng đến một số kế hoạch truyền thông và tài trợ, ban tổ chức vẫn nhận được sự đồng thuận cao từ các đơn vị đối tác. Thông báo cũng gửi lời xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm, tiếp tục đồng hành từ các nhà tài trợ, đơn vị tham gia, báo đài và đối tác truyền thông như các cơ quan báo chí, nhà sáng tạo nội dung… để sự kiện diễn ra thành công trọn vẹn vào tháng 11 tới.

Thông báo mới nhất từ phía ban tổ chức

Ngày hội sợi gạo Việt - Món ngon từ bún là hoạt động quảng bá ẩm thực mới do Hiệp hội Du lịch TP.HCM khởi xướng, hướng đến tôn vinh các sản phẩm từ gạo: sợi bún, phở truyền thống, kết nối vùng nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến và giới thiệu văn hóa ẩm thực Việt đến du khách trong và ngoài nước.