Món bò kho giúp đầu bếp Việt tỏa sáng trên sân chơi quốc tế

Ẩm thực Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ ẩm thực thế giới khi đội tuyển đầu bếp Việt Nam giành nhiều giải thưởng tại cuộc thi Culinaire Malaysia 2025. Trong đó, món bò kho quen thuộc của người Việt đã trở thành cảm hứng giúp các thí sinh tỏa sáng và chinh phục ban giám khảo quốc tế.

Theo Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn (Hiệp hội Du lịch TP.HCM), đội tuyển đã mang về 1 Huy chương vàng, 1 Cúp cá nhân, 6 Huy chương bạc và 8 Huy chương đồng. Đặc biệt, chiến thắng Huy chương vàng đã giúp Việt Nam giành suất tham dự vòng chung kết Global Chef 2026 tại Wales (Anh), nơi quy tụ những đầu bếp xuất sắc nhất thế giới.

Đầu bếp Trịnh Tuấn Dũng gây ấn tượng với phần trình bày Saigon Jazz, với bộ thực đơn gồm khai vị bánh mì chả cá, món chính bò kho và tráng miệng trà sữa xoài. Lấy cảm hứng từ sự ngẫu hứng trong âm nhạc, Saigon Jazz vừa tôn vinh hương vị Việt, vừa mang hơi thở hiện đại, giúp anh được chọn tham gia vòng chung kết Global Chef. Anh chia sẻ: "Em mong rằng qua cuộc thi, ẩm thực Việt sẽ được nhiều bạn bè quốc tế biết đến hơn, đồng thời trở thành cầu nối thu hút du khách đến với đất nước chúng ta".

Không chỉ vậy, đầu bếp Nguyễn Minh Nhí cũng ghi dấu với món pizza Bò Kho Lạp Xưởng Bò. Đây là sự kết hợp độc đáo giữa đế pizza tươi phương Tây và hương vị bò kho, cùng lạp xưởng bò đặc sản đồng bào Chăm An Giang. Sáng tạo này đã mang về cho anh Cúp Top 3 ở hạng mục pizza, khiến ban giám khảo ấn tượng bởi sự hài hòa giữa hai nền ẩm thực Đông Tây.

Bà Trần Thị Hiền Minh, Phó Chủ tịch Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn nhận định: "Những giải thưởng không chỉ khẳng định tài năng của các đầu bếp trẻ, mà còn cho thấy khát vọng đưa tinh hoa ẩm thực Việt Nam vươn ra thế giới. Từ nguyên liệu dân dã như bò kho, qua sự sáng tạo và tay nghề tinh tế, các đầu bếp đã viết nên câu chuyện mới cho ẩm thực Việt".