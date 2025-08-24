Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Câu chuyện du lịch

Khách tố pizza có ruồi, nhà hàng gắp bỏ hâm nóng 'diệt vi trùng' bán tiếp

Lê Nam
Lê Nam
24/08/2025 15:54 GMT+7

Một nữ food reviewer ở TP.HCM phản ánh với Thanh Niên việc phát hiện ruồi trong pizza tại nhà hàng Margheri (Q.7 cũ). Đáng nói khi phát hiện, nhà hàng chỉ gắp bỏ ruồi, hâm nóng lại rồi mang ra cho khách.

Chết khiếp với món pizza có ruồi ở nhà hàng nổi tiếng

Chị L.C (32 tuổi, một food reviewer tại TP.HCM) kể lại trải nghiệm ngày 3.8 khi cùng bạn đến dùng bữa tại nhà hàng pizza Margheri, Q.7 - thương hiệu do đầu bếp người Ý Chef Ciro sáng lập, từng đạt nhiều giải thưởng quốc tế.

Theo lời chị, sau khi món pizza được mang ra và để trên bàn khoảng 10 phút, chị phát hiện một con ruồi lớn nằm chết ngay trên lớp dầu mỡ phía trên bánh. "Con ruồi to đùng, nằm sóng soài, nhìn mà mình thấy thật sự rất kinh tởm", chị nói.

Chị L.C lập tức gọi quản lý ra, kỳ vọng sẽ được thay bằng một chiếc pizza hoàn toàn mới. Tuy nhiên, điều khiến chị sốc là cách ứng xử: "Ông chủ mang bánh vào, gắp con ruồi ra, rồi hâm nóng lại để 'diệt vi trùng' và bưng ra cho mình. Vì bị cận thị nên lúc đó mình không nhìn rõ, vẫn ăn bình thường. Chỉ đến khi bạn đi cùng nói đó là bánh cũ hâm lại, mình mới giật mình".

Nữ thực khách mô tả chiếc bánh có nhiều dấu hiệu bị hâm lại: lớp phô mai tạo hình bông hoa đã chảy nhão, đế bánh cháy đen, vỡ vụn. "Ăn xong rồi mới biết sự thật, mình chỉ muốn ói", chị nhấn mạnh.

Khách tố pizza có ruồi, nhà hàng gắp bỏ hâm nóng 'diệt vi trùng' bán tiếp- Ảnh 1.

Hình ảnh do chị L.C cung cấp về chiếc pizza xuất hiện... ruồi

ẢNH: NVCC

Không chỉ thất vọng vì sự cố vệ sinh, chị L.C còn bức xúc bởi thái độ phục vụ. "Mình hỏi nhân viên thì họ bảo mới vào ca nên không biết gì. Còn Chef nhắn lại rằng 'xử lý như vậy được rồi'. Không một lời xin lỗi, không một bồi thường nào, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ. Mình cảm thấy không được tôn trọng", chị chia sẻ.

Theo chị, sự cố này không chỉ là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm mà còn cho thấy cách ứng xử thiếu chuyên nghiệp của một thương hiệu từng được vinh danh Top 50 nhà hàng pizza ngon nhất châu Á - Thái Bình Dương 2024, Top 50 nhà hàng pizza ngon nhất nước Ý 2022 và nhiều giải thưởng khác. "Pizza ở đây ngon, hương vị ổn. Nhưng ứng xử như vậy thì không thể chấp nhận. Có phải giải thưởng đã khiến họ tự tin quá mức mà quên đi việc tôn trọng khách hàng?", chị L.C đặt câu hỏi.

Nhà hàng nói gì?

Trao đổi với Thanh Niên, bà Mai Võ - chủ nhà hàng Margheri xác nhận sự việc xảy ra ngày 3.8. "Khi chị L.C phản ánh, quản lý đã xin lỗi, mang bánh vào bỏ đi và làm lại bánh mới. Trước khi làm lại cũng đã xin phép và được sự đồng ý của khách. Sau đó, chị L.C vẫn dùng hết phần pizza mới", bà Mai nói.

Theo bà, phía nhà hàng không ghi nhận sự khó chịu hay phản ứng gay gắt từ thực khách tại thời điểm đó. Về hình ảnh camera, nhà hàng không còn lưu trữ vì sự việc đã qua hơn 20 ngày.

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sự cố ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng. Sếp tôi là người Ý, không biết tiếng Việt nhưng cũng đã trực tiếp xin lỗi...".

Khách tố pizza có ruồi, nhà hàng gắp bỏ hâm nóng 'diệt vi trùng' bán tiếp- Ảnh 2.

Vụ việc sau khi được chia sẻ đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Bà Mai cũng cho biết nhà hàng rất lấy làm tiếc khi sự việc xảy ra và ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng: "Thông qua đây, chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến chị L.C vì sự cố không mong muốn này. Nhà hàng cam kết nghiêm túc duy trì các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm mỗi ngày, đồng thời rút kinh nghiệm để không lặp lại tình huống tương tự".


