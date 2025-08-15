'Du lịch Thái Lan đang suy yếu do cạnh tranh gay gắt từ Việt Nam'

Các giám đốc điều hành du lịch cho biết, hoạt động kinh doanh du lịch của Thái Lan có thể chậm lại trong thời gian còn lại của năm, do nước này phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn từ Việt Nam và Hàn Quốc, những quốc gia đang miễn thị thực cho nhiều thị trường khách quốc tế hơn.

Việt Nam mở rộng chính sách miễn thị thực

Hàn Quốc gần đây đã công bố chính sách miễn thị thực cho các đoàn khách Trung Quốc bắt đầu từ tháng 9, trước kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng vào tháng 10. Trong khi đó, Việt Nam vừa mở rộng chính sách miễn thị thực cho thêm 12 thị trường, nâng tổng số lên 39.

Ngành du lịch Thái đang chật vật vì điểm đến mất an toàn và chịu sự cạnh tranh gay gắt ở khu vực ẢNH: GETTY

Cụ thể, công dân các nước Bỉ, Bulgaria, Croatia, Czech, Hungary, Luxembourg, Hà Lan, Ba Lan, Romania, Slovakia, Slovenia và Thụy Sĩ khi nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch sẽ được miễn thị thực với thời hạn tạm trú 45 ngày, không phân biệt loại hộ chiếu, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước nêu trên được thực hiện kể từ 15.8.2025 đến hết 14.8.2028. Trước đó, hồi đầu năm, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 11 miễn thị thực theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch trong năm 2025 cho công dân các nước: Ba Lan, Czech và Thụy Sĩ. Chính sách này hết hiệu lực từ 15.8.

Theo Bangkok Post, Thái Lan có chính sách miễn thị thực rộng rãi, áp dụng cho 93 quốc gia, nhưng chính sách này sẽ kém hiệu quả nếu chính phủ không giải quyết vấn đề hình ảnh không an toàn của đất nước và tích cực quảng bá các sản phẩm và điểm tham quan du lịch mới, ông Thanapol Cheewarattanaporn, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý lữ hành Thái Lan (ATTA), phân tích.

Bất chấp căng thẳng biên giới với Campuchia và vụ tấn công bằng cách thiêu sống hai du khách Malaysia tại Bangkok vào ngày 8.8, ông cho biết chính phủ đã chậm trễ trong việc trấn an du khách về vấn đề an toàn hoặc hành động để tạo dựng niềm tin cho những du khách tiềm năng.

Tâm lý tiêu cực về Thái Lan đã lan truyền trên mạng xã hội nước ngoài, khiến mục tiêu đón 35 triệu lượt khách quốc tế của chính phủ trong năm nay trở nên rất khó khăn.

Khách quốc tế chuyển hướng qua Việt Nam

Tính đến ngày 10.8, Thái Lan đã đón 20,2 triệu lượt khách, giảm 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó 2,8 triệu lượt khách Trung Quốc là thị trường lớn nhất. Tuy nhiên, lượng khách Trung Quốc đã giảm khoảng 30% do lo ngại về an toàn cũng như sự quan tâm ngày càng tăng đối với các điểm đến khác.

Việt Nam ngày càng có nhiều điểm đến mới thu hút du khách quốc tế ẢNH: TN

Du lịch Việt Nam được hưởng lợi lớn từ sự thay đổi này, ghi nhận 12,2 triệu lượt khách quốc tế trong 7 tháng đầu năm, tăng 22,5% so với mức tăng trưởng trước đó, chủ yếu nhờ 3,1 triệu lượt khách Trung Quốc (cao hơn Thái Lan) và 2,5 triệu lượt khách Hàn Quốc. Chỉ riêng Đà Nẵng đã đón 1 triệu du khách Hàn Quốc.

Bà Morrakot Kuldilok, Chủ tịch chi nhánh phía đông của Hiệp hội Khách sạn Thái Lan (THA), cho biết nhiều đoàn du lịch, đặc biệt là từ Nga, châu Âu và Ấn Độ, đã chuyển hướng du lịch từ Pattaya sang Việt Nam do các khách sạn mới hơn và rẻ hơn.

Bà cho hay, một khách sạn năm sao ở Việt Nam có thể chỉ bằng một nửa giá so với một khách sạn cùng hạng ở Pattaya.

Vì thế, bà nhấn mạnh, chính phủ Thái Lan nên hành động nhanh hơn để giải quyết các trở ngại, chẳng hạn như đồng baht mạnh, khiến giá khách sạn tăng 5 - 7%...

Thái Lan bồi thường cho du khách Malaysia bị thiêu sống Thái Lan sẽ bồi thường cho hai du khách Malaysia bị thiêu sống tại Bangkok tuần trước, mỗi người 550.000 baht (17.000 USD) cho chi phí y tế và tổn thương tinh thần. Gan Xiao Zhen, 27 tuổi, và Ong Yik Leong, 26 tuổi, đang ngồi trên bậc thềm ngoài trung tâm thương mại Big C vào thứ năm tuần trước thì bị tấn công. Khách Malaysia bị thiêu sống Kẻ tấn công, Varakorn Pubthaisong, 30 tuổi, được cho là đã tưới chất pha loãng lên họ trước khi châm lửa với lý do bản thân thất nghiệp. Gan đang được điều trị tại Bệnh viện Tưởng niệm Vua Chulalongkorn vì bỏng cấp độ hai trên 36% cơ thể, trong khi Ong đang được điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát vì bỏng cấp độ hai ở phần thân trên.



