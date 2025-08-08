Báo Úc khuyên du khách 'quên Bali đi, hãy đến Việt Nam'

"Là một người Úc, tôi yêu Bali như bất kỳ cô gái nào khác. Nơi đây luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi", Madison Brennan-Mills, tác giả bài báo bày tỏ nhưng ngay lập tức đưa thêm ý kiến: Nhưng giá cả leo thang, quá đông đúc và nguy hiểm trên đường phố liệu có thực sự đáng để du khách quay lại hay không?

Madison không phải là người duy nhất băn khoăn về sự chọn điểm đến tiếp theo của mình.

Khung cảnh huyền ảo ở Hạ Long ẢNH: iStock

Nhiều năm nay, đối với du khách Úc, Bali là điểm đến lý tưởng cho những kỳ nghỉ giá rẻ, hay cả các chuyến đi xa xỉ, vào giờ chót.

Tuy nhiên, gần đây, có một sự thay đổi đang diễn ra. Vé máy bay đắt hơn. Giá chỗ ở tăng vọt hơn bao giờ hết. Ngay cả một ly cocktail ngắm hoàng hôn cũng bắt đầu giống như một "vụ cướp ban ngày ở Sydney".

"Tôi đã đến Bali 4 lần rồi, nhưng buồn thay, tôi không chắc mình sẽ quay lại", Bridgette, một bà mẹ trẻ đến từ Newcastle, chia sẻ thêm: "Tôi có hai đứa con sinh đôi và một khoản vay thế chấp. Bali luôn là điểm đến tuyệt vời cho một kỳ nghỉ sang trọng với ngân sách eo hẹp, nhưng giá cả đã trở nên rất đắt đỏ.

Dù tôi rất thích Bali, nhưng tôi không thể chấp nhận được nữa. Chỉ riêng tiền vé máy bay đã đắt gấp đôi so với trước đây, và việc tập gym cũng tốn hơn 30 đô la một ngày".

Và, không chỉ các bậc cha mẹ trẻ cảm thấy khó khăn.

Dee Nguyen, cô dâu tương lai, vừa đã tổ chức tiệc độc thân ở Bali và cho biết đây có lẽ sẽ là chuyến đi cuối cùng của cô.

Dee Nguyen thay đổi lựa chọn điểm đến của mình vì Bali đã quá đắt đỏ, đông đúc ẢNH: DEE NGUYEN

Cô cho rằng, khi bạn muốn có một chuyến đi chơi nhỏ vui vẻ cùng bạn bè mà không phải tốn kém quá nhiều, nơi đầu tiên xuất hiện trong đầu là Bali. Nhưng lần này đã thay đổi suy nghĩ của cô về điều đó. Nếu tính thêm rượu vang và cocktail, việc chia tiền ăn tối sẽ tốn khoảng 100 đô la mỗi người, tương đương ở Úc.

Cô ấy cũng khuyên bạn nên tránh các câu lạc bộ bãi biển nếu bạn có ngân sách eo hẹp.

Vậy, nếu người Úc không còn yêu Bali nữa, họ sẽ đi đâu? Hãy đến Việt Nam.

Báo cáo lượng du khách Úc đến Việt Nam tăng 54% trong quý 1 năm 2025 so với trước đại dịch và đạt hơn 320.000 lượt trong 7 tháng qua, nằm trong top 10 thị trường khách quốc tế lớn nhất Việt Nam, tăng 15% so cùng kỳ năm ngoái.

Lượng khách đặt phòng tới Việt Nam qua InsideAsia tăng 46%, và Klook tiết lộ doanh số phòng khách sạn đã tăng vọt 250%.

Những bữa ăn tuyệt vời của du khách khi ở Việt Nam chỉ tốn vài đô la

Và không khó để hiểu tại sao.

Giá bữa ăn và taxi trung bình khoảng 5 đô la Úc, còn nước đóng chai khoảng 80 xu, khiến đây trở thành điểm đến lý tưởng để tiết kiệm.

Miranda, du khách trẻ người Úc, vừa đến thăm Việt Nam cùng bạn trai và vô cùng xúc động trước tình yêu dành cho đất nước này.

"Việt Nam thật tuyệt vời, đồ ăn không thể chê được. Hầu hết các bữa ăn của chúng tôi chỉ tốn vài đô la, và chúng tôi ăn bánh mì và bia với giá chưa đến hai đô la", cô nói.

Cho dù bạn đang tìm kiếm một buổi tối lãng mạn dưới ánh đèn lồng ở Hội An, một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Đà Nẵng, hay một chuyến du ngoạn trên vịnh Hạ Long, Miranda cho biết Việt Nam có rất nhiều lựa chọn.

"Hà Nội là thành phố yêu thích của tôi, di sản văn hóa rất phong phú, nhưng mỗi nơi chúng tôi đến đều mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt và đặc biệt theo cách riêng của nó", Miranda chia sẻ thêm: "Một trong những điều tuyệt vời nhất chúng tôi đã làm là khám phá Vòng cung Hà Giang, đó là chuyến đi xe máy 4 ngày mộng ước xuyên qua Tây Bắc. Bạn sẽ cưỡi xe 400 km, ở nhà dân với hướng dẫn viên địa phương và thưởng thức ẩm thực truyền thống. Thành thật mà nói, đó là điểm nhấn trong toàn bộ chuyến đi của chúng tôi".

Dee và chồng sắp cưới lúc ở Việt Nam ẢNH: DEE NGUYEN

Miranda cũng rất thích bầu không khí chung ở đây. Mọi người đều thân thiện và nồng nhiệt, cô chưa bao giờ cảm thấy không an toàn. Thời tiết không ẩm ướt như Bali hay Thái Lan, điều này giúp cô dễ dàng dành cả ngày khám phá mà không cảm thấy khó chịu.



Dee và chồng sắp cưới đã đến cả hai quốc gia, và cô ấy nói rằng có một nơi rõ ràng giành chiến thắng. "Tôi đã đến cả Bali, Indonesia và Việt Nam, và thành thật mà nói thì? Việt Nam thắng", Dee khẳng định.

Bali là một nơi lý tưởng khi cô đi dự tiệc cùng bạn bè, nhưng cô sẽ không quay lại trừ khi đó là một dịp đặc biệt. Việt Nam hợp lý hơn nhiều. Cô đã chi khoảng 5.000 đô la ở Bali trong 10 ngày, đó là chưa tính vé máy bay hay chỗ ở. Ở Việt Nam, cô ở đó 14 ngày và đã chi khoảng 2.000 - 3.000 đô la tổng cộng. Chênh lệch rất lớn.

"Việt Nam có giá trị hơn rất nhiều và nơi này vẫn mang lại cảm giác như một cuộc phiêu lưu thực sự", Dee nói thêm.