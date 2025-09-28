Sau bão, người dân và du khách Philippines đổ xô đi hội chợ cuối tuần

Sau những ngày mưa bão, Manila hửng nắng trở lại. Cuối tuần, hàng ngàn người dân và du khách đổ xô đến hội chợ truyền thống Negros tại SM Aura, TP.Taguig, tạo nên không khí lễ hội sôi động giữa lòng thủ đô. Bước sang năm thứ 39, Negros Trade Fair được xem là cầu nối giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa (MSMEs) với thị trường tiêu dùng thủ đô. Chủ đề năm nay là "Himbon" (tiếng Hiligaynon, nghĩa là "hội tụ") để thể hiện tinh thần đoàn kết và phát triển bền vững của cộng đồng Negrense.

Trời hửng nắng, người dân và du khách ở Philippines đổ ra đường sau bão ngày cuối tuần ẢNH: LÊ NAM

Theo ban tổ chức, sự kiện năm nay quy tụ 139 đơn vị tham gia, mang đến đủ loại sản phẩm: từ ẩm thực đặc sản, cà phê, rượu vang, bánh kẹo thủ công cho đến các mặt hàng dệt may, phụ kiện, đồ trang trí và quà lưu niệm. Bên cạnh hoạt động mua bán, hội chợ còn có trình diễn nghệ thuật, lễ hội đường phố thu nhỏ và chương trình quảng bá MassKara Festival - sự kiện đặc sắc nhất của thành phố Bacolod.

Đường phố ở Philippines sạch sẽ, thông thoáng sau bão

ẢNH: LÊ NAM

Xanh SM, Grab xe đạp... trên đường phố Philippines ẢNH: LÊ NAM

Ngay từ sáng, dòng người đã đổ về đông kín các gian hàng. Khu vực ẩm thực đặc biệt nhộn nhịp, nhiều gian hàng khách xếp hàng dài để mua bánh chuối chiên, bánh quy, kẹo mứt trái cây… những món quà vặt giá chỉ từ vài chục đến vài trăm peso (tiền Philippines), tức là từ 50.000 - 100.000 đồng/bịch – tương đương với giá cả ở Việt Nam.

Hội chợ Negros Trade Fair (thành phố Taguig, Philippine) sáng cuối tuần ẢNH: LÊ NAM

Chị Phương Thảo (28 tuổi, du khách Hà Nội) chia sẻ cảm giác thích thú khi được tham dự hội chợ sau hai ngày lưu trú trong khu nghỉ dưỡng tránh bão. Chị cho biết đã mua một số sản vật và bánh kẹo địa phương để làm quà cho đồng nghiệp. "Bánh ở đây dễ ăn, giá cả hợp lý và không hề đắt đỏ. Đi hội chợ thế này vừa mua được quà, vừa cảm nhận rõ nét văn hóa bản địa", chị Thảo nói.

Nữ du khách Việt mua các sản phẩm địa phương về làm quà ẢNH: LÊ NAM

Ngoài thực phẩm, khu vực thủ công mỹ nghệ cũng thu hút sự quan tâm. Nổi bật là chiếc Binagtong Bag, một loại túi tre đan kết hợp vải sặc sỡ, được buộc thắt thành quai xách và nắp đậy, mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương. Đây là sản phẩm thủ công truyền thống của người dân Negros, vừa hữu dụng, vừa là món quà lưu niệm độc đáo.

Chiếc túi thủ công Binagtong Bag (ảnh bên phải) cùng các sản phẩm truyền thống nổi bật tại gian hàng Negros ẢNH: LÊ NAM

Bên trong SM Aura Premier - trung tâm thương mại nơi hội chợ diễn ra, không khí lễ hội đã tràn ngập dù còn nhiều tháng nữa mới đến Giáng sinh. Cây thông khổng lồ, ánh đèn trang trí rực rỡ và những tiểu cảnh mùa đông được dựng ngay tại sảnh chính, thu hút đông đảo người dân và du khách chụp ảnh lưu niệm.

Gợi ý cho du khách Việt Chơi gì: Tham quan các gian hàng thủ công, xem trình diễn nghệ thuật, trải nghiệm không khí lễ hội MassKara thu nhỏ. Nếu lưu trú tại Solaire, du khách có thể kết hợp mua sắm ngay trong khu resort với nhiều cửa hàng thời trang, phụ kiện và nhà hàng cao cấp, trước khi đến SM Aura tham dự hội chợ. Ăn gì: Thử chuối chiên giòn, bánh quy otap, barquillos hay kẹo mứt xoài… những món ăn vặt đặc trưng Negros. Đi thế nào: Từ khu vực Parañaque hay Makati, di chuyển đến Trung tâm thương mại SMX Aura (thành phố Taguig) bằng taxi, Grab hoặc theo tour có hướng dẫn viên, quãng đường 10-12 km, thời gian di chuyển khoảng 30-45 phút tùy giao thông.



