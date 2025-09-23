Độc lạ… ếch nấu ống tre, ếch tomyum

Chủ quán, chị Đào Thuỳ Linh chia sẻ, chị vốn xuất thân là đầu bếp, thích đeo tạp dề và vào bếp. Thời gian du học ngành Quản trị nhà hàng, khách sạn tại Singapore đã gieo duyên để chị biết đến món cháo ếch. "Trước đây tôi còn chẳng dám ăn thịt ếch, thậm chí sợ vì nó xanh lè. Nhưng một lần được bạn rủ đi ăn cháo ếch, tôi mới thấy thịt ếch ngọt và ngon đến vậy. Từ sợ mà thành mê," chị kể.

Sau này, trong những chuyến công tác và du lịch Trung Quốc, chị nhận ra người dân nơi đây ăn thịt ếch phổ biến như thịt heo, thịt gà. Với họ, ếch là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, gần gũi và cần thiết. "Thịt ếch là thịt trắng, thường tốt cho sức khỏe hơn thịt đỏ. Thịt ếch Việt lại chắc, dai, tiêu hóa tốt, vị vừa giống gà, vừa giống cá. Nếu quan tâm đến dinh dưỡng, ăn thịt ếch rất có lợi," chị nói.

Cũng từ đó, chị bắt tay vào sáng tạo hàng chục công thức chế biến ếch, đến nay đã thành một bộ sưu tập 50 món khác nhau, lấy cảm hứng từ ẩm thực năm châu.

Chén sốt tomyum không thể tìm thấy nơi nào khác ngoài quán của chị Linh ẢNH: LÊ NAM

Món đầu tiên tôi thử là ếch tomyum. Những miếng đùi và lườn ếch được chiên giòn, không ngập dầu, khi chấm vào chén sốt Tomyum vàng sánh thì hương vị bùng nổ. Theo chủ quán, loại sốt này không nơi nào khác có, kể cả ở Thái Lan - quê hương của tomyum. Không loãng như nước mắm pha thông thường, sốt tomyum ở đây được chế biến sánh mịn, quyện lấy thịt ếch, vị chua cay hài hòa, béo nhẹ mà không ngấy. Ăn kèm bánh mì nóng giòn, món ăn càng thêm hấp dẫn.

Món tiếp theo là ếch rang trứng muối, vốn là bestseller của quán. Về cơ bản, thịt ếch được chiên giòn, nhưng lớp trứng muối phủ ngoài tạo nên vị mặn mà, béo bùi. Món này có phần tương đồng với ếch tomyum, chỉ khác về hương vị, nhưng vẫn đủ gây ấn tượng với thực khách.

Ếch đút lò phô mai - sự kết hợp Á Âu đầy bất ngờ ẢNH: LÊ NAM

Nhưng ếch đút lò phô mai thật sự là một bất ngờ. Lớp phô mai nóng chảy vàng óng, bên dưới là những miếng thịt ếch trắng ngần, vị béo ngậy kiểu Âu hòa quyện cùng vị ngọt tự nhiên của thịt ếch Việt tạo nên một sự kết hợp Á - Âu đầy bất ngờ. Một món ăn khiến tôi liên tưởng đến sự phá cách táo bạo, nhưng lại rất hợp vị.

Ếch nấu ống tre ăn kèm cơm trắng rất ngon ẢNH: LÊ NAM

Cuối cùng là ếch nấu ống tre, theo tôi là "siêu phẩm" của bữa trưa. Vị chua thanh của măng, cay nồng của ớt, cùng thịt ếch om mềm trong ống tre tỏa hương thơm lừng. Món ăn gợi nhớ đến ẩm thực Trung Hoa, pha chút hơi thở Tây Bắc. Món này ăn kèm với cơm nóng rất hợp. Chủ quán kể, trong một lần du lịch Trung Quốc, chị đã học được cách nấu này và quyết định biến nó thành món ếch của riêng mình. "Nếu nhạc sĩ sáng tác bản nhạc, thì đầu bếp sáng tạo công thức món ăn", chị nói.

Cách đây 15 năm, chị Linh từng mở nông trại nuôi ếch để chủ động nguồn nguyên liệu. Sau đó, chị nhường lại công việc này cho nông dân, vừa để giảm áp lực, vừa tập trung sáng tạo công thức. Giờ đây, ước mơ của chị là đưa ếch Việt trở lại Singapore. "Đưa ếch về lại thủ phủ cháo ếch châu Á sao?" "Thịt ếch bên Sing không được chắc như thịt ếch Việt mình đâu, với chị tự tin là các món ếch của chị sẽ chinh phục được khẩu vị thực khách quốc tế", chị Linh trả lời.

Quán ếch tại phường Xuân Hoà (TP.HCM) kín bàn buổi trưa ẢNH: LÊ NAM

Đưa ếch Việt vào "thủ phủ cháo ếch châu Á", ý tưởng táo bạo của người phụ nữ đã từng sợ ếch khiến tôi hiểu, vì sao quán chị lúc nào cũng đông khách. Khi nấu ăn bằng cả đam mê, món ăn không chỉ là món ăn, nó còn là gởi gắm cả tình cảm và khát vọng giới thiệu ẩm thực Việt ra thế giới của người đầu bếp.