Thời sự

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng bác bỏ thông tin cho nghỉ làm để ứng phó bão số 12

Hoàng Sơn
22/10/2025 12:29 GMT+7

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc cho cán bộ nghỉ làm việc từ trưa 22.10 để ứng phó bão Fengshen (bão số 12).

Trưa 22.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết văn bản đang lan truyền trên mạng xã hội về việc "ứng phó với bão số 12 và mưa lớn" là giả.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng khẳng định, đã giao cho lực lượng công an vào cuộc điều tra và xử lý nguồn phát tán văn bản giả mạo này, qua đó sẽ xử lý nghiêm.

Trước đó, trên một số trang mạng và nhóm cộng đồng xuất hiện văn bản có tiêu đề "về ứng phó với bão số 12 và mưa lớn", ký tên Trần Nam Hưng - Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, kèm nội dung yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, công nhân trên địa bàn nghỉ làm từ 12 giờ ngày 22.10.2025 để tránh bão.

Văn bản này được trình bày theo mẫu hành chính, có đóng dấu đỏ, khiến nhiều người tưởng là thật.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng bác bỏ thông tin cho nghỉ làm tránh bão số 12- Ảnh 1.

Văn bản giả đang được lan truyền trên mạng xã hội

ẢNH: UBND TP.ĐÀ NẴNG

"UBND TP.Đà Nẵng không ban hành bất kỳ văn bản nào có nội dung như vậy. Đây là văn bản giả mạo, hoàn toàn sai sự thật. Người dân cần hết sức cảnh giác, không chia sẻ hay lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng", ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh.

Trưa cùng ngày, Cổng thông tin điện tử TP.Đà Nẵng cũng phát đi thông báo khẳng định, văn bản đang lan truyền nói trên là giả mạo. Đây là những thông tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành phòng chống bão số 12 của chính quyền TP.Đà Nẵng.

Đơn vị này cho biết, các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi loan tin, chia sẻ thông tin sai sự thật.

Cổng thông tin điện tử TP.Đà Nẵng cũng nêu, người dân, tổ chức và doanh nghiệp theo dõi thông tin chỉ đạo về công tác ứng phó bão số 12 và đợt mưa lớn trên và hệ sinh thái mạng xã hội của Cổng thông tin điện tử thành phố.

