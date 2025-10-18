'Bắt cóc sinh viên, chặt tay đòi tiền chuộc ở Đà Nẵng' là tin giả

Ngày 18.10, Công an P.Hòa Khánh (TP.Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng và nhà trường xác minh, làm rõ nội dung "một sinh viên bị bắt cóc". Kết quả cho thấy, toàn bộ sinh viên của trường đại học này đều an toàn, không có trường hợp nào bị bắt cóc hay mất liên lạc như thông tin lan truyền.

Đáng chú ý, qua kiểm tra danh sách lớp KHTN25 (mà tin lan truyền đã đề cập), không tồn tại sinh viên tên "Tín".

Công an P.Hòa Khánh (TP.Đà Nẵng) phối hợp với nhà trường xác minh, khẳng định thông tin “bắt cóc sinh viên” lan truyền trên mạng là hoàn toàn sai sự thật ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung "một tân sinh viên bị lừa đưa sang Campuchia, bị chuốc thuốc mê rồi giam giữ, đòi tiền chuộc 250 triệu đồng, nếu không sẽ bán nội tạng", kèm theo hình ảnh một người bị trói, chặt đứt bàn tay và các đoạn tin nhắn nói về vụ việc.

Chưa dừng lại, kẻ gian sau đó còn đăng "thông báo khẩn" giả mạo từ phía nhà trường, thông tin về vụ bắt cóc để tạo lòng tin. Những thông tin sai sự thật này nhanh chóng lan truyền, gây hoang mang trong cộng đồng sinh viên và phụ huynh.

Cơ quan công an khẳng định không hề có vụ việc "bắt cóc sinh viên" xảy ra tại bất kỳ trường đại học nào trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Đây là thông tin bịa đặt, thất thiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nhà trường và công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước sự việc trên, Công an P.Hòa Khánh khuyến cáo người dân, cán bộ, giảng viên và sinh viên cần nâng cao cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội như: không chia sẻ, bình luận hay phát tán các nội dung chưa được kiểm chứng; luôn kiểm tra nguồn tin trước khi đăng tải; thông báo ngay cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương khi phát hiện thông tin sai sự thật.