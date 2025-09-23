Công an bác bỏ thông tin học sinh cấp 2 ở Hà Nội bị bắt cóc

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện các bài đăng với nội dung: "Hôm kia, thứ 4 cháu mình suýt bị bắt cóc trên đường đi học lúc 1 giờ 30 trưa, ngay giữa khu dân sinh ở Hà Đông…", "Học sinh lớp 6 trường THCS Trần Đăng Ninh, Hà Đông trên đường đi học bị 1 nam 1 nữ tiếp cận kéo cháu lên ô tô…". Những thông tin trên đã gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong dư luận và phụ huynh học sinh.

Nội dung sai sự thật được chia sẻ khiến dư luận hoang mang ẢNH: CAHN

Ngay sau khi thông tin trên xuất hiện, Công an P.Hà Đông đã tổ chức xác minh và làm việc với những người liên quan để làm rõ.

Qua làm việc với nhà trường, học sinh cùng phụ huynh có liên quan đến bài viết, Công an P.Hà Đông xác định sự việc trên là không chính xác, không có chuyện cháu học sinh suýt bị bắt cóc như mạng xã hội đăng tải mà do cháu tự nghĩ ra.

Làm việc với chủ tài khoản phát tán thông tin trên, người này thừa nhận được nghe kể lại nên đã đăng tải bài viết, gây hiểu lầm trên mạng xã hội, đồng thời gỡ bỏ nội dung sai sự thật.

Công an TP.Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn.