Thời sự

Ông Lê Ngọc Quang giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
16/10/2025 19:37 GMT+7

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Chiều tối 16.10, tại Thành ủy Đà Nẵng, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. 

Theo Quyết định số 2447, Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Tại buổi lễ, thay mặt Bộ Chính trị, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định và chúc mừng ông Lê Ngọc Quang.

Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình (cũ) được Trung ương chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025 sau khi tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị hợp nhất.

Ông Lê Ngọc Quang được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng- Ảnh 1.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định cho ông Lê Ngọc Quang

ẢNH: S.X

Ông Lê Ngọc Quang sinh ngày 21.1.1974, quê quán xã Thiệu Dương, H.Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn cử nhân Báo chí.

Trước tháng 11.2019 ông Lê Ngọc Quang là Trưởng ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam.

Tháng 12.2019, ông Quang được bổ nhiệm chức Phó tổng giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Ngày 30.1.2021, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lê Ngọc Quang được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 22.3,2021, ông Lê Ngọc Quang giữ chức vụ Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngày 31.10.2024, Bộ Chính trị có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lê Ngọc Quang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 1.7.2025, ông Quang được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I vừa diễn ra vào ngày 5.10 vừa qua, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

