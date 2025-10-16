Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Hữu Tú
Hữu Tú
16/10/2025 15:39 GMT+7

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Chiều 16.10, tại trụ sở Tỉnh ủy Đắk Lắk diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đến dự có ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Văn Quảng, Phó tổng thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ...

Tại buổi lễ, ông Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Ông Lương Nguyễn Minh Triết được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - Ảnh 1.

Bộ Chính trị trao quyết định điều động ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (nhiệm kỳ 2025 - 2030)

ẢNH: T.X

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ lòng biết ơn lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã quan tâm, tin tưởng, giao trọng trách lớn lao là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk là một tỉnh có vị trí hết sức quan trọng về chiến lược, quốc phòng, an ninh, có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, có thiên nhiên hùng vĩ, có nền văn hóa đặc sắc và có đội ngũ cán bộ cần cù, sáng tạo, nhanh nhạy, nhiệt tình.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được giao vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm nặng nề trước yêu cầu cao của sự phát triển, thực hiện trọng trách của Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Ông hứa sẽ cùng tập thể Đảng bộ, chính quyền, nhân dân đoàn kết, quyết tâm phấn đấu xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, phát triển nhanh, bền vững, trở thành một cực tăng trưởng mới của vùng Tây nguyên và duyên hải Nam Trung bộ.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - Ảnh 2.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu nhận nhiệm vụ

ẢNH: HỮU TÚ

Ông Triết nhấn mạnh bản thân sẽ nỗ lực hết mình, không ngừng học tập và trách nhiệm với công việc, kế tục và tiếp nối các thành quả, tâm huyết mà các thế hệ lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã dày công xây dựng.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thay ông Nguyễn Đình Trung (nhận nhiệm vụ khác).

Ông Lương Nguyễn Minh Triết (49 tuổi, quê xã Duy An, H.Duy Xuyên, Quảng Nam cũ) có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư công nghệ Silcat; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết từng giữ chức vụ: Phó bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên TP.Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.Đà Nẵng.

Tháng 2.2013, ông được điều động giữ chức Bí thư Quận ủy Liên Chiểu. Từ 3.2016 - 11.2017 là Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng; đại biểu HĐND thành phố khóa IX; Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Từ tháng 11.2017 - 1.2020, ông được điều động giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng; Bí thư Quận ủy Hải Châu. Tiếp đến, từ tháng 10.2020 – 12.2020, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Từ tháng 12.2020 - 1.2021, ông Triết là Phó bí thư Thường trực Thành ủy khóa XXII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX.

Từ tháng 1.2021 - 1.2024, ông Triết Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa XIII, Phó bí thư Thường trực Thành ủy khóa XXII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX, khóa X (từ tháng 6.2021).

Tháng 1.2024, ông Triết là Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (cũ).

Từ tháng 7.2025, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa XIII, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (mới).

Từ ngày 5.9.2025, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Từ tháng 17.9.2025, ông Lương Nguyễn Minh Triết là Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Ông Lương Nguyễn Minh Triết: Đà Nẵng thiết thực chăm lo người có công

Ông Lương Nguyễn Minh Triết: Đà Nẵng thiết thực chăm lo người có công

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định sẽ tiếp tục rà soát triển khai đề án xây dựng các khu chung cư xã hội để bố trí cho người có công với cách mạng.

Xem thêm bình luận