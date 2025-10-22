Sẵn sàng thiết lập sở chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 12

Nội dung công điện cho biết, sáng nay 22.10, bão số 12 (bão Fengshen) cách Đà Nẵng khoảng 280 km về phía đông đông bắc. Bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Bản đồ dự báo đường đi của bão số 12 (bão Fengshen) ẢNH: NCHMF

Do ảnh hưởng của bão số 12 (bão Fengshen), sẽ có một đợt mưa rất lớn từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi, lượng mưa 200 - 400 mm, có nơi trên 500 mm; khu vực nam Quảng Trị - Đà Nẵng phổ biến 500 - 700 mm, có nơi trên 900 mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị, cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt cấp 3.

Để chủ động ứng phó với bão số 12 (bão Fengshen) và mưa lớn, Cục Cứu hộ, cứu nạn yêu cầu các đơn vị trong quân đội duy trì nghiêm chế độ ứng trực tại các cấp, nắm chắc tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn; chủ động rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống sự cố, thiên tai; bảo đảm an toàn về người và phương tiện cho các lực lượng khi làm nhiệm vụ.

Sẵn sàng bay cứu nạn ứng phó bão số 12

Quân khu 4, Quân khu 5 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các sở, ban, ngành... trên địa bàn kiểm tra các khu vực trọng điểm, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm, thông tin liên lạc... để ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả thiên tai.

Phối hợp với Viettel sẵn sàng thiết lập sở chỉ huy tiền phương và mọi công tác bảo đảm khác để phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, điều hành ứng phó bão số 12 (bão Fengshen) và mưa lũ.

Quân đoàn 12, Quân đoàn 34, Binh chủng Đặc công; các binh chủng, binh đoàn chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền đứng chân trên các địa bàn sẵn sàng ứng phó, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả khi có đề nghị của địa phương.

Bão 'Thần Gió' di chuyển chậm 10 km/giờ, mưa lớn lịch sử có thể tái diễn ở Đà Nẵng

Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển chỉ đạo các đơn vị bảo đảm an toàn cho các phương tiện đang hoạt động trên biển; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 sẵn sàng lực lượng, phương tiện bay tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm khi có yêu cầu.

Binh chủng Thông tin liên lạc bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó thiên tai, đặc biệt là những khu vực bị chia cắt, cô lập.

Viettel sẵn sàng cử lực lượng, phương tiện (flycam) phối hợp với các quân khu, hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, bị chia cắt... nhằm cảnh báo sớm và tìm kiếm cứu nạn.