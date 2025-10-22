Điện lực miền Trung hướng dẫn an toàn điện trong mưa bão, ngập lụt do bão số 12

Nhằm giúp người dân chủ động bảo đảm an toàn điện trong mùa mưa bão, đồng thời triển khai nhiều biện pháp ứng phó để giữ vững hệ thống điện vận hành an toàn trước, trong và sau bão số 12 Fengshen, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) ban hành hướng dẫn chi tiết.

Theo đó, EVNCPC khuyến cáo người dân thực hiện các bước cụ thể để phòng tránh tai nạn điện trong điều kiện ngập úng, mưa lớn kéo dài.

Trước khi mưa bão, ngập lụt:

Kiểm tra, gia cố hệ thống dây dẫn, ổ cắm, công tắc, thiết bị điện trong nhà; đặt thiết bị ở vị trí cao, tránh ngập nước.

Khi có cảnh báo ngập hoặc nước bắt đầu dâng, cần cắt cầu dao, aptomat tổng để ngắt nguồn điện trong gia đình.

Che chắn, bịt kín các ổ cắm, công tắc ở vị trí thấp để tránh nước tràn vào gây rò rỉ điện.

Khi đang ngập nước:

Tuyệt đối không chạm tay ướt vào thiết bị điện, dây điện ẩm ướt hoặc đang ngập nước.

Tránh xa cột điện, trạm biến áp, dây điện đứt rơi xuống nước.

Nếu phát hiện sự cố điện, báo ngay cho Điện lực địa phương hoặc gọi tổng đài 1900 1909 để được hỗ trợ.

Không bật/tắt thiết bị điện khi đang ngập nước, đồng thời di chuyển đến nơi cao ráo an toàn.

Sau khi nước rút:

Chỉ sử dụng thiết bị điện sau khi đã được làm khô, kiểm tra kỹ dây dẫn, ổ cắm, thiết bị.

Nếu phát hiện có mùi khét, tia lửa hoặc tiếng nổ lạ, cần ngắt điện ngay và liên hệ Điện lực để kiểm tra.

Tổng đài 1900 1909 (Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung) hoạt động 24/24 để tiếp nhận và xử lý mọi sự cố liên quan đến điện trong mùa mưa bão.

Ông Nguyễn Hữu Khánh - Phó tổng giám đốc, Trưởng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn EVNCPC yêu cầu các đơn vị thành viên không được chủ quan trước bão số 12 Fengshen

ẢNH: HOÀNG SƠN

Cùng với công tác tuyên truyền, EVNCPC ban hành văn bản chỉ đạo khẩn yêu cầu các đơn vị thành viên và người đại diện phần vốn tại các công ty cổ phần triển khai ngay phương án ứng phó bão số 12.

Các biện pháp, gồm: phát quang hành lang tuyến, phối hợp với địa phương chặt tỉa cây có nguy cơ ngã đổ; kiểm tra, gia cố trụ sở, kho tàng, trạm biến áp 110 kV, trạm trung gian và hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Lực lượng ứng trực 24/24, vật tư, thiết bị, phương tiện dự phòng đã được bố trí sẵn sàng để kịp thời khắc phục sự cố khi bão đổ bộ.

Ông Nguyễn Hữu Khánh - Phó tổng giám đốc, Trưởng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn EVNCPC nhấn mạnh: "Công tác chuẩn bị ứng phó bão số 12 Fengshen phải được thực hiện kỹ lưỡng, tuyệt đối không được chủ quan. Các đơn vị cần thực hiện nghiêm phương châm bốn tại chỗ, theo dõi sát mực nước sông suối, gia cố trạm biến áp, cột điện, đường dây và bảo đảm an toàn cho cán bộ công nhân viên cũng như người dân".