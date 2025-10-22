Sóng dữ sông Hàn công phá bờ kè: Thót tim cảnh người dân liều mình ghi hình

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, do ảnh hưởng bão số 12 Fengshen, trưa 22.10, khu vực cửa sông Hàn (cầu Thuận Phước, TP.Đà Nẵng) xuất hiện gió lớn. Mực nước sông dâng cao, kèm sóng dữ đã khiến bờ kè bị hư hỏng tại nhiều vị trí.

Chứng kiến những đợt sóng cao khoảng 3 m liên tục tràn qua lan can, phun cột nước trắng xóa lên mặt đường, nhiều người dân không khỏi lo lắng bờ kè bị đánh sập.

Nhiều thanh niên liều mình ra sát mép bờ kè sông Hàn để quay phim, chụp hình bất chấp sóng dữ ẢNH: HOÀNG SƠN

Thế nhưng, bất chấp gió mạnh, sóng lớn nhiều người vẫn vượt dây cảnh báo nguy hiểm để đứng trên vỉa hè đường Như Nguyệt, đoạn sát bờ sông để dùng điện thoại quay phim, chụp hình. Thậm chí, có người mang áo mưa tiến sát khu vực lan can để phát trực tiếp khoảnh khắc sóng dữ "công phá" cửa sông Hàn.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã tổ chức ngăn đường Như Nguyệt ngay tại ngã ba Như Nguyệt – Xuân Diệu cho đến hết phần đường băng qua khu vực chân cầu Thuận Phước.

Nhiều người mặc áo mưa tiếp cận khu vực sóng biển dâng cao để chụp hình ẢNH: HOÀNG SƠN

Bên cạnh sóng lớn uy hiếp bờ kè, khu vực đường Như Nguyệt ngập khá sâu. Mặt đường còn xuất hiện cả sóng nước rất mạnh, chảy xiết.

Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, tại khu vực này xuất hiện lực lượng dân quân tự vệ túc trực và giải tán nhiều nhóm người đứng xem biển động, sóng dâng. Các chiến sĩ đã dùng còi cảnh báo và kiên quyết không cho người dân tiếp cận bờ kè để quay phim, chụp hình…

Khu vực kè sông Hàn trên đường Như Nguyệt, gần cầu Thuận Phước hiện đang trong tình trạng hết sức nguy hiểm ẢNH: HOÀNG SƠN

"Nhìn sóng phun cao hơn cả đầu người mà rợn tóc gáy. Có vài bạn trẻ vẫn đứng sát lan can để quay clip, lỡ trượt chân, sóng cuốn thì nguy hiểm lắm", ông Lê Văn Phước (61 tuổi, người dân sinh sống gần khu vực cầu Thuận Phước) bày tỏ lo lắng.

Ông Phước cho biết, khu vực này thường xuyên bị hư hại mỗi khi có triều cường kết hợp gió lớn. Sau đợt mưa bão năm 2022, một số đoạn bị sạt lở đã được vá tạm thời bằng bao tải cát và khối bê tông. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng xuống cấp vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Nhiều hạng mục trên vỉa hè đã bị hư hại ẢNH: HOÀNG SƠN

Trong khi đó, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ sáng sớm, tại khu vực cửa sông Hàn xuất hiện nhiều đợt sóng lớn do tác động kết hợp giữa thủy triều dâng cao và hoàn lưu bão số 12 Fengshen, nhiều đoạn vỉa hè, ghế đá, trụ đèn… bị sóng đánh tan tác.

Lực lượng chức năng vất vả để ngăn những người cố tình tiếp cận khu vực nguy hiểm tại bờ kè Như Nguyệt ẢNH: HOÀNG SƠN

Đơn vị thi công bờ kè đã huy động nhân lực dùng bao tải chứa đá cát để bảo vệ một số vị trí xung yếu, tuy nhiên những nỗ lực này không ngăn được sóng dữ. Lực va đập mạnh khiến nhiều gạch lát bị bật tung, vỉa hè xói lở…

Người dân tiếp cận bờ kè vào thời điểm mưa to, sóng lớn khiến nhiều người chứng kiến lo lắng ẢNH: HOÀNG SƠN

Một vị trí xung yếu của bờ kè bị sóng đánh toạc ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung bộ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 Fengshen, khu vực Đà Nẵng trong 2 ngày tới sẽ tiếp tục có mưa rất to, tổng lượng mưa có thể đạt 700 – 900 mm, kèm gió giật cấp 6 – 8. Mực nước tại sông Hàn và sông Cổ Cò đang dâng nhanh, nguy cơ gây ngập sâu tại các phường Hải Châu, Thanh Khê và Liên Chiểu.

Sáng 22.10, lực lượng công nhân nỗ lực gia cố vị trí xung yếu cánh vị trí kè đang thi công nhưng bất lực vì sóng quá lớn ẢNH: HOÀNG SƠN

Hiện lực lượng chức năng đang túc trực tại khu vực đường Như Nguyệt gần cầu Thuận Phước đang nỗ lực đảm bảo an toàn, ngăn không để người dân vào đoạn đường nước ngập sâu, chảy xiết, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, đặc biệt tránh tụ tập để quay phim, chụp hình tại khu vực này.

Sóng biển lấn sâu vào cửa sông Hàn, tràn qua vỉa hè xuống mặt đường Như Nguyệt ẢNH: HOÀNG SƠN

Sóng trên của Hàn tiếp tục dâng cao, từ 3 m trở lên ẢNH: HOÀNG SƠN

Cảnh tượng này thu hút nhiều người hiếu kỳ tới xem, chụp hình ẢNH: HOÀNG SƠN

PV Thanh Niên ghi nhận nhiều người thậm chí còn đứng chụp hình selfie trước sóng dữ ẢNH: HOÀNG SƠN

Sóng biển trên đường Như Nguyệt - một cảnh tượng thường diễn ra khi mưa lớn kết hợp với triều cường ẢNH: HOÀNG SƠN

Công nhân "vá" đoạn kè bằng đá, gạch nhưng chỉ một đợt sóng lớn là bị cuốn trôi ẢNH: HOÀNG SƠN