Đời sống Người sống quanh ta

Gói xe BMW chống lụt ở Đà Nẵng: Phiên bản handmade 'gây sốt'

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
22/10/2025 11:58 GMT+7

Giữa mưa lớn ở Đà Nẵng, người đàn ông gây chú ý khi dùng tấm bạt gói kín chiếc xe BMW chống lụt. Cách làm sáng tạo này được dân mạng gọi là phiên bản handmade.

Chủ nhân của chiếc xe BMW chống lụt độc đáo này là anh Trần Thanh Nguyên (trú tại P.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng). Sáng 22.10, anh Nguyên cho biết, mặc dù đã lắp thêm tấm chắn nước nhưng nghe dự báo về lượng mưa đợt này rất lớn nên anh quyết dùng tấm bạt cỡ lớn gói xe.

"Những ai đã từng trải qua đợt lũ 2022 chắc cũng thấm thía thiệt hại đợt đó", anh Nguyên nói: "Khi nghe dự báo đợt mưa này có thể đạt lượng mưa từ 700 – 900 mm, tôi quyết định tự cứu lấy mình bằng cách dùng tấm bạt lớn 6 x 12 m phủ kín toàn bộ xe, cố định bằng dây thừng, nhằm giúp xe nổi nếu nước tràn vào nhà".

'Gói' xe BMW chống lụt ở Đà Nẵng: Phiên bản handmade gây sốt - Ảnh 1.

Chiếc xe hiệu BMW được gói trong tấm bạt màu xanh cam

ẢNH: S.X

Nhắc lại trận lụt lịch sử vào năm 2022, giọng anh Nguyên vẫn đầy ám ảnh. Anh cho biết, hôm đó 4 giờ chiều còn đứng ngắm mưa, 5 phút sau nước lên nửa bánh xe. Một tiếng sau nước vô nhà cả mét, tủ lạnh, bàn ghế nổi lềnh bềnh, không kịp trở tay. Cả xóm xe nằm gara hết, may mà xe mình chỉ bị ảnh hưởng hệ thống điện, còn máy móc thì ổn.

"Năm đó mưa chỉ 500 mm thôi, giờ dự báo gần gấp đôi, sao mà không lo cho được", anh Nguyên chia sẻ.

Bức ảnh chụp cảnh "chiếc xe bọc bạt" nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, được chia sẻ hàng nghìn lượt. Nhiều người vừa tò mò, vừa khen ngợi tinh thần chủ động, sáng tạo của anh Nguyên trong việc ứng phó với thiên tai.

'Gói' xe BMW chống lụt ở Đà Nẵng: Phiên bản handmade gây sốt - Ảnh 2.

Chiếc BMW được gói kín bằng bạt xanh cam để chống lụt giữa mưa lớn ở Đà Nẵng

ẢNH: S.X

Sáng 22.10, trước sự quan tâm quá lớn của cộng đồng mạng, anh đã lên tiếng giải thích rõ hơn về phiên bản BMW chống lụt thủ công của mình.

"Tại sao mình không đem xe đi gửi ở chỗ cao hơn?", anh Nguyên đặt câu hỏi và cho biết: "Vì theo dự báo tình hình mưa lụt như vầy thật sự không biết nơi nào cao hơn nữa để mà gửi. Có bạn nói "chỗ em sẽ không ngập" nhưng không có cái gì là chắc chắn cả".

Do đó, anh Nguyên muốn tự có phương án dự phòng chủ động cho riêng mình. Hơn nữa những chỗ cao như vậy chắc gì còn chỗ cho để gửi xe, bởi qua liên hệ bên gara của hãng xe, anh biết là không còn chỗ.

"Cái tầng 1 nhà mình mà ngập hết thì có đem xe đi đâu cũng vậy thôi. Thậm chí mình muốn test phương án này để dùng lâu dài luôn, vì năm nào cũng có bão lũ. Cứ sơ hở đem xe chạy đi gửi thì không được ổn cho lắm", anh Nguyên nói.

Theo anh Nguyên, nhà anh đã lắp tấm chắn nước lên tới 1,4 m nên anh mới mang xe vô nhà, bọc lại là để dự trù cho phương án 2 nếu lỡ nước có vô nhà.

- Ảnh 3.

Các múi của tấm bạt được túm gọn trên nóc chiếc ô tô

ẢNH: S.X

Về loại bạt gói chiếc ô tô, anh Nguyên cho hay, anh mua loại 2 lớp xanh cam, khổ 6 x 12 m cho xe sedan 5 chỗ nhưng bề ngang vẫn hơi thiếu 1 chút nên anh gia cố thêm băng keo ở những chỗ nếp gấp.

"Nếu bạn mua được bạt khổ to hơn thì nên mua. Xe gầm cao thì khổ 6 x 12 m sẽ không đủ bề ngang đâu. Mình mua bạt ở mấy chỗ bán vật liệu xây dựng nha", anh Nguyên nói khi đã "gói" xong chiếc ô tô của mình.

Dưới bài đăng của anh Nguyên, hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ bày tỏ sự thích thú, nhiều người còn gọi vui đây là "chiếc BMW chống lụt phiên bản handmade". Không ít cư dân Đà Nẵng cho biết sẽ áp dụng theo cách làm này trong những ngày mưa ngập sắp tới.

Lúc 9 giờ sáng 22.10.2025, vị trí tâm bão Fengshen (bão số 12) cách thành phố Đà Nẵng khoảng 270 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tương đương 89 - 102 km/giờ, giật cấp 13. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

