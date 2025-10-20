BYD Seal 5 có gì hấp dẫn khách Việt vốn đang 'chán' xe sedan?

Trong khoảng 2 năm trở lại đây, dòng xe sedan nói chung tại Việt Nam, đặc biệt là phân khúc sedan hạng C với các mẫu xe trong tầm giá 600 - 900 triệu đồng đang dần bị khách Việt "ngó lơ", doanh số bán theo đó cũng liên tục sụt giảm. Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor, sau 9 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C chỉ đạt 4.364 xe, giảm 4.124 xe, tương đương 48,6% so với cùng kỳ năm 2024. Trước đó, trong năm 2024 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C cũng chỉ đạt 12.021 xe, giảm 22,2% so với năm 2023. Giữa lúc phân khúc này đang sụt giảm gần như "chạm đáy" doanh số, hãng xe Trung Quốc - BYD bất ngờ nhập cuộc đua với mẫu xe mới mang tên BYD Seal 5.

Không ít người thắc mắc về bước đi của BYD tại thị trường Việt Nam khi tham gia vào một phân khúc vốn được cho là đang ở giai đoạn thoái trào, nhiều mẫu xe Nhật Bản, Hàn Quốc hiện bán ra chưa tới 100 xe/tháng. Bởi đơn giản, người Việt đang dần "chán" xe sedan. Dù vậy, phía BYD vẫn rất tự tin vào khả năng thành công của BYD Seal 5, do mẫu xe này có khác biệt về thiết kế, vận hành… đang lấp vào vị trí vốn từ trước đến nay các đối thủ còn lại đang bỏ trống Ảnh: B.H

Khác với các mẫu xe trước đây từng được BYD tung ra thị trường Việt Nam, BYD Seal 5 mang mác xe Trung Quốc nhưng được nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy ở Thái Lan, tương tự cách MG từng làm và khá thành công với ZS, HS. Điều này đồng nghĩa với việc nếu đáp ứng được tiêu chuẩn nội địa hóa nội khối, BYD Seal 5 nhập khẩu từ Thái Lan sang Việt Nam sẽ được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu 0%. Điều này có thể giúp mẫu xe này bước đầu có được bàn đạp để tạo lợi thế cạnh tranh về giá bán Ảnh: B.H

Thực tế đã cho thấy rõ điều này, BYD Seal 5 về Việt Nam trước tiên có 1 phiên bản Premium "chốt" giá 696 triệu đồng. Trong khi đó, các đối thủ cùng phân khúc có bản hybrid như Honda Civic giá 789 - 999 triệu đồng, Toyota Corolla Altis giá 725 - 870 triệu đồng… Ảnh: B.H

Giá công bố chưa tới 500 triệu đồng nhưng BYD Seal 5 lại sở hữu vẻ ngoài hiện đại, thời trang cùng hàng loạt trang bị, tính năng, công nghệ hiện đại. Cụ thể, mẫu xe này được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng "Starlight" LED hoàn toàn, lưới tản nhiệt không viền mạ crôm liền lạc với thân xe Ảnh: B.H

Bộ mâm hợp kim 17 inch phay xước hai màu tôn thêm vẻ thể thao, trong khi phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED liền mạch ứng dụng công nghệ quang học Ảnh: B.H

Đặc biệt, với các số đo dài, rộng, cao tương ứng 4.780 x 1.837 x 1.495 (mm), trục cơ sở 2.718 mm, BYD Seal 5 là mẫu sedan có kích thước thuộc hàng lớn nhất trong phân khúc sedan hạng C, mang lại không gian rộng rãi và thoải mái cho người dùng Ảnh: B.H

Khoang hành lý BYD Seal 5 rộng rãi, đủ chứa tới 6 vali 20 inch

Ảnh: B.H

Không gian nội thất BYD Seal 5 khá rộng rãi, kết hợp với thiết kế tối giản, hiện đại với màn hình trung tâm 12,8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều khiển giọng nói tiếng Việt. Tiện ích trên xe có sạc không dây 15 Watt, hệ thống lọc bụi mịn PM2.5, camera 360 độ nhìn xuyên gầm

Ảnh: B.Y.D

Điểm khác biệt đáng chú ý nhất trên BYD Seal 5 so với các đối thủ cùng phân khúc đến từ hệ thống động lực học. Theo đó, mẫu xe này sử dụng hệ thống truyền động Plug-in Hybrid với công nghệ DM-i Super Hybrid kết hợp giữa động cơ xăng 1.5 lít, có công suất 97 mã lực và mô-men xoắn cực đại 122 Nm cùng mô-tơ điện công suất 209 mã lực ở cầu trước, sản sinh công suất 209 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm Ảnh: B.H

Mẫu sedan của BYD còn sở hữu bộ pin dung lượng 18,3 kWh cho quãng di chuyển 120 km thuần điện. Theo BYD, Seal 5 hybrid tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 7,5 giây, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 3,8 lít/100 km. Đặc biệt, việc tích hợp công nghệ V2L (Vehicle-to-Load) cho phép BYD SEAL 5 trở thành nguồn điện di động, phục vụ hoạt động dã ngoại hoặc trong trường hợp khẩn cấp Ảnh: B.H

BYD Seal 5 hiện đang là mẫu xe Plug-in Hybrid (xe hybrid cắm sạc ngoài) đầu tiên ở phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam. Cấu hình hybrid truyền thống (HEV) trước đó đã ứng dụng trên một số phiên bản của Honda Civic và Toyota Corolla Altis Ảnh: B.H

Điểm hạn chế của BYD Seal 5 chính là việc thiếu hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS, dù vẫn có một số tính năng như phanh tự động Auto Hold, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn… Nhìn chung, dù vẫn còn một số hạn chế về tính năng hỗ trợ lái hay rào cản với cái mác thương hiệu xe Trung Quốc, BYD Seal 5 đang định hình nên phong cách mới về công nghệ, vận hành để có thể thuyết phục khách Việt vốn đề cao tính kinh tế, thời trang... quay lại với dòng sedan

Ảnh: B.H



