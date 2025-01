Tung tin 3 ô tô lao xuống cầu Thuận Phước để ‘câu view’ bán hàng tết

Ngày 28.1, Công an P.Thuận Phước (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cho biết đã lập biên bản nhắc nhở, giáo dục với người tung tin nhiều ô tô lao xuống cầu Thuận Phước nhằm "câu view" phục vụ bán hàng qua mạng.

Trước đó, ngày 26.1 trên một số hội nhóm mạng xã hội như "Shipper Đà Nẵng", "Ghiền Hòa Xuân" xuất hiện thông tin "biến căng" tại cầu Thuận Phước (Q.Hải Châu) do tài khoản Facebook "Nguyễn Ngân" đăng tải.

Cơ quan công an làm việc với C., chủ tài khoản Facebook "Nguyễn Ngân" ẢNH: NGUYỄN TÚ

Nội dung cho rằng xảy ra "vụ tai nạn liên hoàn, cướp đi 20 mạng người khi 3 ô tô mất phanh lao xuống biển".

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng nhận thấy thông tin tạo ra tâm lý hoang mang trên cộng đồng mạng và dư luận ngoài xã hội, nhiều người dùng mạng xã hội không xác minh cũng chia sẻ, đăng tải vào các hội nhóm lớn khác.

Phòng An ninh mạng phối hợp Công an P.Thuận Phước xác định chủ tài khoản Facebook Nguyễn Ngân tên thật là C. (ngụ P.Thuận Phước) và mời lên làm việc.

Bản trình bày của C. tại cơ quan công an ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tại cơ quan công an, ban đầu C. vẫn phủ nhận. Tuy nhiên, trước các cơ sở, chứng cứ do các đơn vị phối hợp cung cấp, đấu tranh, C. thừa nhận đã dùng điện thoại đăng tải thông tin sai sự thật để "câu like", "câu view" nhằm mục đích bán hàng online dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Với thông tin kiểu như tai nạn nghiêm trọng, sẽ có nhiều người tương tác và qua đó chú ý hơn với những sản phẩm mà C. rao bán trên tài khoản Facebook.

Công an P.Thuận Phước đã lập biên bản nhắc nhở, giáo dục đối với C. Riêng C. cũng đã nhận thức hành vi vi phạm, chủ động xóa bài đăng ngay sau đó nên cơ quan công an không xử phạt vi phạm hành chính.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội, các quản trị viên các trang, hội nhóm cần kiểm chứng các thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ để tránh vi phạm pháp luật.