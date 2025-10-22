Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Sạt lở nghiêm trọng đường lên cửa khẩu Tây Giang

Mạnh Cường
Mạnh Cường
22/10/2025 11:28 GMT+7

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua tại TP.Đà Nẵng gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường huyết mạch lên cửa khẩu Tây Giang, làm chia cắt giao thông và tiềm ẩn nguy cơ cao hơn khi bão Fengshen (bão số 12) đang đến gần.

Sáng 22.10, một lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn (TP.Đà Nẵng) xác nhận nhiều vị trí trên địa bàn xã này bị sạt lở do mưa lớn kéo dài.

Đáng lưu ý, tại ngã ba Cha Nốc trên quốc lộ 14D dẫn lên cửa khẩu Tây Giang (cách cửa khẩu khoảng 4 km), đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, khiến hàng ngàn mét khối đất đá đổ xuống, chắn ngang đường gây chia cắt giao thông.

Đà Nẵng: Sạt lở nghiêm trọng đường lên cửa khẩu quốc tế Nam Giang- Ảnh 1.

Hàng ngàn mét khối đất đá tràn xuống quốc lộ 14D

ẢNH: NGỌC THƠM

Địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện để khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, lãnh đạo xã Hùng Sơn cảnh báo tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại vị trí này như một "mạch ngầm" của nước, nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra là rất cao nếu mưa lớn kéo dài.

"Địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện khắc phục tại vị trí sạt lở để đảm bảo an toàn giao thông. Đề nghị bà con hạn chế di chuyển qua khu vực này, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn để tránh nguy hiểm có thể xảy ra. Nếu tiếp tục mưa lớn, việc chia cắt giao thông chỉ là vấn đề thời gian", vị lãnh đạo này thông tin thêm.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và dự báo bão Fengshen có thể gây mưa cực lớn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Phạm Đức Ấn, đã phát đi yêu cầu khẩn cấp tới lãnh đạo các sở, ban, ngành, xã, phường và các đặc khu.

Đà Nẵng: Sạt lở nghiêm trọng đường lên cửa khẩu quốc tế Nam Giang- Ảnh 2.

Phương tiện được huy động để khắc phục sạt lở

ẢNH: NGỌC THƠM

Nghiêm túc tổ chức trực ban, nắm chắc diễn biến của mưa bão, lũ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kích hoạt phương án phòng chống thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố trong công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Thường xuyên cập nhật và thông báo tình hình mưa lũ, bão. Kêu gọi nhân dân chủ động ứng phó, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu ít nhất 3 ngày để đề phòng lũ lớn.

Đà Nẵng: Sạt lở nghiêm trọng đường lên cửa khẩu quốc tế Nam Giang- Ảnh 3.

Mưa lớn, vị trí này tiếp tục xảy ra sạt lở

ẢNH: NGỌC THƠM

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu rà soát và chủ động triển khai các phương án sơ tán nhân dân, nhất là tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu, sạt lở đất, hoàn thành trước 17 giờ ngày 22.10. Đảm bảo lương thực, trang thiết bị cần thiết tại địa điểm sơ tán dân, không để người dân bị thiếu đói, mưa rét…

Miền Trung ứng phó mưa đặc biệt lớn và sạt lở do bão Fengshen

Miền Trung ứng phó mưa đặc biệt lớn và sạt lở do bão Fengshen

Những vết nứt xuất hiện ở vùng núi Đà Nẵng, Quảng Ngãi buộc hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp, trong khi nhiều vùng có nguy cơ cô lập phải lo tích trữ lương thực dài ngày trước khi bão Fengshen (bão số 12) đổ bộ.

