Đà Nẵng: Sạt lở nghiêm trọng đường lên cửa khẩu Tây Giang

Sáng 22.10, một lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn (TP.Đà Nẵng) xác nhận nhiều vị trí trên địa bàn xã này bị sạt lở do mưa lớn kéo dài.

Đáng lưu ý, tại ngã ba Cha Nốc trên quốc lộ 14D dẫn lên cửa khẩu Tây Giang (cách cửa khẩu khoảng 4 km), đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, khiến hàng ngàn mét khối đất đá đổ xuống, chắn ngang đường gây chia cắt giao thông.

Hàng ngàn mét khối đất đá tràn xuống quốc lộ 14D ẢNH: NGỌC THƠM

Địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện để khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, lãnh đạo xã Hùng Sơn cảnh báo tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại vị trí này như một "mạch ngầm" của nước, nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra là rất cao nếu mưa lớn kéo dài.

"Địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện khắc phục tại vị trí sạt lở để đảm bảo an toàn giao thông. Đề nghị bà con hạn chế di chuyển qua khu vực này, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn để tránh nguy hiểm có thể xảy ra. Nếu tiếp tục mưa lớn, việc chia cắt giao thông chỉ là vấn đề thời gian", vị lãnh đạo này thông tin thêm.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và dự báo bão Fengshen có thể gây mưa cực lớn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Phạm Đức Ấn, đã phát đi yêu cầu khẩn cấp tới lãnh đạo các sở, ban, ngành, xã, phường và các đặc khu.

Phương tiện được huy động để khắc phục sạt lở ẢNH: NGỌC THƠM

Nghiêm túc tổ chức trực ban, nắm chắc diễn biến của mưa bão, lũ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kích hoạt phương án phòng chống thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố trong công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Thường xuyên cập nhật và thông báo tình hình mưa lũ, bão. Kêu gọi nhân dân chủ động ứng phó, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu ít nhất 3 ngày để đề phòng lũ lớn.

Mưa lớn, vị trí này tiếp tục xảy ra sạt lở ẢNH: NGỌC THƠM

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu rà soát và chủ động triển khai các phương án sơ tán nhân dân, nhất là tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu, sạt lở đất, hoàn thành trước 17 giờ ngày 22.10. Đảm bảo lương thực, trang thiết bị cần thiết tại địa điểm sơ tán dân, không để người dân bị thiếu đói, mưa rét…